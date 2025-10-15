Connect with us

    Leben

    Darum sollte man niemals Nasenspray vom letzten Jahr verwenden

    gepostet am

    Nasenspray
    iStock / dolgachov / Symbolbild

    Die kleine Sprühflasche aus dem Badezimmerschrank kann zum Risiko werden. Nasenspray vom vergangenen Jahr sollte lieber nicht mehr verwendet werden. Denn im schlimmsten Fall kann dadurch ein Infekt ausgelöst werden.

    Im Herbst erwischt es viele Menschen: Eine Erkältung bahnt sich an. Eine verstopfte Nase ist dabei besonders nervig – zudem kann das häufige Atmen durch den Mund auch die Schleimhaut im Hals zusätzlich reizen. Während der Erkältungs- und Grippezeit greifen viele Menschen zu Nasenspray.

    Altes Nasenspray kann einen Infekt auslösen

    Bei einem älteren Nasenspray sollte man die Finger lassen. Die Versuchung ist groß, die kleine Sprühflasche vom vergangenen Jahr wiederzuverwenden. Doch genau das kann das Gegenteil bewirken und die Beschwerden sogar noch verschlimmern.

    Grillen mit Alufolie
    Grill-Mythos: Darum sollte man nie Alufolie verwenden

    Der Grund? Während einer Erkältung tritt Nasenspray direkt mit Viren und Bakterien in der Nasenschleimhaut in direkten Kontakt. Die Krankheitserreger können einen neuen Infekt auslösen, welche sich am Sprühkopf ansammeln. Deshalb sollte Nasenspray nur wenige Wochen nach der ersten Anwendung verwendet werden.

    Nicht mit Familienmitgliedern teilen

    Das Nasenspray sollte außerdem mit anderen Familienmitgliedern nicht geteilt werden. Denn sonst könnten Krankheitserreger weitergegeben werden. Benutztes Nasenspray sollte nach wenigen Wochen wieder entsorgt werden.

    Wie sieht es bei anderen Medikamenten aus?

    Viele Medikamente können vom letzten Jahr wiederverwendet werden – dazu zählen beispielsweise Schmerztabletten oder Erkältungssalben. Selbst bei abgelaufenem Haltbarkeitsdatum besteht kein Gesundheitsrisiko – höchstens die Wirkung kann nachlassen. Schmerztabletten oder Erkältungssalben können über die gesamte Erkältungssaison verwendet werden.

    Medikamente gehören nicht in den Hausmüll

    Wenn man Medikamente oder Nasenspray entsorgen will, gehört das nicht in den Hausmüll oder in die Toilette. Denn dort gelangen sie in die Umwelt oder ins Grundwasser und können einen Schaden anrichten. Nasensprays sollten in einer Apotheke oder an einer Sonderabfall-Sammelstelle abgegeben werden.

    Hausapotheke pflegen

    Die Hausapotheke sollte regelmäßig überprüft werden und trägt zur Gesundheitsvorsorge bei. Es könnte hilfreich sein, das Öffnungsdatum direkt auf der Verpackung zu notieren und ein unbenutztes Nasenspray in der Erkältungssaison auf Vorrat zu haben. Abgelaufene Medikamente sollten fachgerecht entsorgt werden.

