Darum lassen Katzen das Futter am Napf-Rand liegen

Die Katze steht vor dem Napf und schaut ihr Herrchen hungrig an. Einige Samtpfoten zeigen das Verhalten bereits, wenn noch Futter im Napf vorhanden ist – aber was steckt eigentlich dahinter?

Katzen fressen das Nassfutter beinahe nie auf und immer bleibt etwas am Rand des Napfes übrig. Und dann verhalten sich einige Katzen meist so, als hätten sie tagelang nichts bekommen. Ein weiteres Phänomen ist für die Samtpfote der vermeintlich leere Napf, obwohl noch viel Futter am Rand liegt. Für das Fressverhalten gibt es einige Gründe.

Das sind die Gründe – deshalb bleibt manchmal Futter am Napf-Rand zurück

Das Fressverhalten von Katzen kann sehr unterschiedlich sein. Einige schlingen das Futter direkt herunter, die meisten Samtpfoten lassen jedoch Futterreste am Napf-Rand zurück. Eine Theorie besagt, dass Katzen auf die kurze Entfernung nicht gut sehen können und das Futter am Rand deshalb liegen lassen. Bei einer Entfernung unter 30 Zentimetern können Samtpfoten tatsächlich nicht gut sehen. Allerdings können sich die Tiere anderweitig orientieren – und zwar mit dem Tastsinn ihrer Schnurrhaare und ihrer Zunge im Napf, wie Petbook schreibt.

Für das teils merkwürdige Fressverhalten von Katzen sind aber auch die Schnurrhaare verantwortlich. Bei Stubentigern, welche aus kleinen Näpfen fressen, kann ein sogenannter „Schnurrhaar-Stress“ entstehen. Bei kleinen Näpfen kommen die Schnurrhaare mit dem Rand in Berührung und können dadurch überreizt werden. Für die Katze fühlt sich das unangenehm und mitunter sogar schmerzhaft an. Das ist ein weiterer Grund, weshalb das Futter am Napf-Rand zurückbleiben könnte.

Instinktives und erlerntes Verhalten

Katzen sind eigentlich Jagdtiere. Wildkatzen fressen kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt – im Laufe der Evolution hat sich dieses Verhalten entwickelt. Denn so kann der Energieaufwand beim Jagen reduziert werden. Deshalb bevorzugen auch Hauskatzen kleinere Portionen. Wird ihnen also eine riesige Portion vorgesetzt und wenn sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgt, kann es möglich sein, dass einige Reste im Napf zurückbleiben.

Katzen sind beim Futter wählerisch

Es ist kein Geheimnis, dass Katzen beim Futter sehr wählerisch sind. Vielleicht frisst die Samtpfote nicht alles, da es ihr nicht schmeckt und nimmt nur das Nötigste zu sich, um ihren Hunger zu stillen. Auch die Größe der Fleischstückchen können bereits entscheidend sein.

Das Futter ist nicht mehr frisch

Wenn das Futter bereits einige Stunden im Napf liegt, kann es sein, dass dieses nicht mehr frisch ist – und wenn die Katze daran riecht und nichts zu sich nimmt, kann es sein, dass das Futter abgestanden ist. Sobald man der Mieze wieder frisches Futter hinstellt, wird sie dieses auch fressen.