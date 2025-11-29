Connect with us

    Leben

    Darf man seinen eigenen Glühwein mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen?

    Glühwein
    Glühwein

    Glühwein gehört in der besinnlichen Zeit einfach dazu. Jedoch ist das Getränk auf dem Weihnachtsmarkt sehr teuer. Darf man stattdessen seinen eigenen Glühwein in einer Thermoskanne mitbringen?

    Er gehört einfach in der Adventszeit dazu – der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Jedoch kann dieser ziemlich ins Geld gehen. Pro Tasse werden meist rund vier oder fünf Euro auf dem Weihnachtsmarkt fällig – für andere Varianten des Getränkes müssen Besucher teilweise sogar bis zu sieben Euro blechen. Bei mehreren Besuchen auf dem Weihnachtsmarkt in der Adventszeit gehen dabei teilweise mehrere hunderte Euro drauf.

    Während man für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt viel zahlen muss, kostet dieser im Supermarkt größtenteils nicht über zwei Euro – und dafür bekommt sogar eine ganze Flasche! Aus Spargründen könnte man daher überlegen, den eigenen Glühwein in der Thermoskanne mit auf den Weihnachtsmarkt zu nehmen – und so kostengünstig das weihnachtliche Flair genießen. Aber ist das überhaupt erlaubt?

    Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt
    Darf man die Glühweintasse vom Weihnachtsmarkt einfach mitnehmen?

    Ist der eigene Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt erlaubt?

    Eine offizielle Regelung gibt es dazu nicht. Man könnte also den eigenen Glühwein in einer Thermoskanne mitbringen – zumindest theoretisch. Jedoch darf man diesen nicht an den Standtischen oder in einem Zelt, welches zu der jeweiligen Bude gehört, zu sich nehmen – was man jedoch auf dem Rest des Weihnachtsmarktes macht, ist jeden selbst überlassen.

    Zumindest rechtlich ist man auf der sicheren Seite – allerdings könnte der eigene Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gegenüber den Standbesitzern unhöflich wirken. Denn die Besitzer freuen sich über jeden Kunden und sind auf diese auch angewiesen. Denn schließlich muss die besinnliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt auch finanziert werden und mit Glühwein machen die Stände den meisten Umsatz.

    Mit der eigenen Glühweintasse auf dem Weihnachtsmarkt – Geht das?

    Die eigene Glühweintasse zum Besuch des Weihnachtsmarktes mitzubringen, scheint nachhaltig. Zudem kann man sich den Rückweg und das Anstehen für das Pfand sparen. Tatsächlich darf man seine eigene Glühweintasse auf den Weihnachtsmarkt mitbringen – es spricht zumindest nichts dagegen. Auch gegen einen eigenen Strohhalm haben die Budenbesitzer nichts und ist demnach erlaubt.

