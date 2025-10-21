Daniela Katzenberger macht sich Sorgen um ihre Mama Iris Klein – „Hat sich nicht im Griff“

Streitigkeiten im Katzenberger-Clan werden gerne mal in der Öffentlichkeit ausgetragen. Kultblondine Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis haben jetzt eine klare Botschaft an Iris Klein.

Vom Schwestern-Zoff zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser bis hin zum Affären-Drama zwischen Peter und Iris Klein – wenn bei dem Katzenberger-Clan etwas schiefläuft, bekommt es die ganze Öffentlichkeit mit. Im Mittelpunkt steht dabei oft Iris Klein, welche Streitigkeiten gerne in der Öffentlichkeit austrägt – zum Ärgernis ihrer Tochter Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis.

Erst zuletzt sorgte Iris Klein für Schlagzeilen. Denn beim VIP-Event „The Ultimate Hype“ kam es zwischen Iris Klein und Mallorca-Auswanderin Nadescha Leitze zum Eklat. Für solche Auseinandersetzungen ihrer Mutter, welche in der Öffentlichkeit stattfinden, hat Daniela Katzenberger nur wenig Verständnis.

„Zoff gibt es überall, nur bei uns kriegt es halt jeder mit“, erklärt Daniela Katzenberger in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick. „Als Realitystar müsste ich sagen, dass das ja normal ist. Aber klar, im ersten Moment denke ich mir schon: Ach ja, Mama“, so die Blondine weiter.

Auch ihr Ehemann Lucas Cordalis äußert sich zum Verhalten von Iris Klein kritisch und findet deutliche Worte: „Wenn man sich so aus dem Fenster lehnt, wie es meine Schwiegermutter manchmal macht, macht man sich angreifbar. Und das macht uns natürlich auch Sorgen. Wenn sie wieder einen raushämmert, wissen wir, jetzt kommt wieder die Lawine, die über sie hereinbricht.“

„Meine Mutter hat sich noch nicht immer im Griff“

Dann spricht Daniela Katzenberger noch eine deutliche Warnung an ihrer Mutter aus: „Meine Mutter ist sehr emotional. Und die Öffentlichkeit sollte man mit Vorsicht genießen, sie ist wie eine heiße Herdplatte. Man kann sie antippen, aber nicht die ganze Hand drauflegen. Und nach so vielen Jahren muss ich sagen, meine Mutter hat sich noch nicht immer im Griff. Gerade in Beziehungsthemen lässt sie sich leicht triggern und provozieren. Das macht sie auch zur guten Zielscheibe für Trittbrettfahrer, die schnell Presse brauchen.“ Ob Iris Klein den Rat ihrer Tochter annimmt, bleibt abzuwarten.