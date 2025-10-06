Connect with us

    Iris Klein sorgt für Eklat: Fiese Bier-Attacke auf Nadescha Leitze!

    gepostet am

    Iris Klein und Stefan Braun
    RTL / Julia Feldhagen

    Bei dem Kampfsport-Event „The Ultimate Hype“ flogen nicht nur die Fäuste, sondern hinter den Kulissen auch die Getränke! Zwischen Katzenberger-Mama Iris Klein und Mallorca-Auswanderin Nadescha Leitze ist es komplett eskaliert. 

    Im Backstage-Bereich bei „The Ultimate Hype“ flogen die Fetzen! Im Netz kursieren mehrere Videos von einem heftigen Schlagabtausch. Auch Comedian Oliver Pocher stellte bei Instagram dazu einen Clip online. Dort liefern sich Iris Klein und Nadescha Leitze ein heftiges Wortgefecht. Und danach gab es noch eine heftige Bierdusche.

    Iris Klein schüttet Bier über Nadesche Leitze

    KUKKSI weiß von mehreren Insidern: Nadescha Leitze wollte auf Iris Klein zugehen und mit ihr sprechen – die Katzenberger-Mama hatte daran jedoch wenig Interesse und ging auf die Mallorca-Auswanderin los. Nadescha Leitze bekam eine Bierdusche von Iris Klein ab. Die beiden lieferten sich anschließend einen heftigen Schlagabtausch. Bei dem Eklat mussten Iris Klein und Nadescha Leitze von mehreren Männern zurückgehalten werden. Iris Kleins Freund Stefan Braun stellte sich zwischen die beiden Frauen und sagte: „Hört auf!“

    Iris Klein und Stefan Braun
    "The Ultimate Hype": Drama hinter den Kulissen zwischen Iris Klein und Nadescha Leitze

    Laut Gerüchten soll Yvonne Woelke die Videos in Umlauf gebracht haben. Es handelt sich dabei jedoch um eine Fake-News – die Freundin von Peter Klein hat die Szenen von dem Streit nicht gefilmt. Zudem gab es Spekulationen, dass die beiden Frauen nach dem Eklat das Kampfsport-Event verlassen mussten. Auch das war nicht der Fall. Nach der Bierdusche hat Nadescha Leitze laut KUKKSI-Informationen das Event freiwillig verlassen. Die Mallorca-Auswanderin will gemeinsam mit Yvonne Woelke in einem Live-Video bei Instagram am Montag ab 20 Uhr alles aufklären.

    Schon seit Jahren sind die beiden Frauen verfeindet. Im Jahr 2019 eröffneten sie das Café „Evergreen“ auf Mallorca. KUKKSI Mallorca berichtete damals exklusiv, dass das Lokal schließt – wenige Tage später machte das Geschäft dann auch dicht. Seitdem streiten Iris Klein und Nadescha Leitze ums Geld – es gab auch eine Gerichtsverhandlung dazu.

