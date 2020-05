Daniela Büchner: Wie geht es mit der Faneteria weiter?

Die Saison auf Mallorca beginnt eigentlich immer im April. Spätestens dann öffnen immer alle Restaurants, Bars oder auch Diskotheken. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders – auch für Daniela Büchner und ihre Faneteria.

In Spanien galt jetzt eine strenge Ausgangssperre und Touristen durften aufgrund der Corona-Krise nicht in das Land reisen – dazu zählt auch Mallorca. Um diese Jahreszeit wären die Strände oder auch Restaurants auf der Insel eigentlich voll gewesen – doch diese sind komplett leer!

Macht die Faneteria noch 2020 auf?

Das Opening der Faneteria sollte auf Mallorca eigentlich vor wenigen Tagen steigen – daraus wurde jedoch nichts. Daniela Büchner zeigt sich aber dennoch optimistisch, ihr Lokal noch in diesem Sommer öffnen zu können. „Ich habe noch Hoffnung, die Faneteria zu öffnen. Die ganze Saison wird aber anders werden und ist vor allem auch kürzer“, sagt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Daniela Büchner hat keine Existenzängste

Angst um ihre Existenz hat Danni Büchner jedoch nicht – das hat mehrere Gründe, wie sie uns verrät. „Existenzängste habe ich nicht, da ich einiges gespart habe und auch im Dschungelcamp war. Ich mache auch einiges bei Instagram. Wenn man sich da was aufbaut, dann geht das schon“, erzählt uns Daniela Büchner.

Noch dürfen keine Touristen auf die Insel – das könnte sich aber in den nächsten Wochen ändern. Denn einige Airlines planen ab Juni wieder verstärkt Flüge von Deutschland nach Mallorca. Dann ist es auch wahrscheinlich, dass die Lokale und Cafes wieder öffnen dürfen. Daniela Büchner freut sich jedenfalls, wenn sie in der Faneteria wieder Gäste begrüßen darf – wann das jedoch sein wird, ist derzeit aufgrund der Corona-Lage noch unklar.

