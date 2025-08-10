Daniel Küblböck: Sein geheimes Leben auf Mallorca

Daniel Küblböck war vor allem schrill und laut. In der neuen ARD-Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ geht es auch um sein geheimes Leben auf Mallorca.

Die dreiteilige Dokumentation „Die Küblböck Story – Eure Lana Kaiser“, welche KUKKSI vorab sehen konnte, ist ab dem 26. August in der ARD-Mediathek verfügbar. In der Sendung geht es um sein Leben und seine Karriere – so wurde beispielsweise offenbart, dass während seines Zusammenbruchs in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ das Studio abgesperrt wurde.

Daniel Küblböck kannten die meisten Fans eher von seiner schrillen Seite. Aber der Sänger führte abseits vom Medienrummel auch ein ruhiges Leben auf Mallorca. Denn dort wurde er selten erkannt oder angesprochen.

Sein Leben auf der Balearen-Insel begann im Jahr 2011, als ihn die Immobilienmillionärin Kerstin Elisabeth Kaiser adoptierte. Sie besorgte ihm eine Wohnung in Paguera. Ab dem Moment trug er zudem den Doppelnamen Kaiser-Küblböck. Rund acht bis neun Monate im Jahr soll Daniel Küblböck auf der Insel verbracht haben.

„Wenn ich hier bin, bin ich einfach nur Daniel“

Im Jahr 2015 erzählte Daniel Küblböck in einem TV-Interview: „Das Leben ist hier auf Mallorca anders – ganz klar. Wenn ich hier bin, bin ich einfach nur Daniel. Dann bin ich nicht der Daniel Küblböck. Kein Mensch kennt mich, wenn ich zum Metzger gehe. Das ist geil. Du hast das Gefühl, dass die Leute dich als Mensch sehen und nicht sagen: ,Das ist doch der von damals!“

Sein damaliger Partner Robin Gasser schilderte in der ARD-Doku: „Mallorca war für Daniel ein Rückzugsort, an dem er herunterkommen kann, an dem er sich ein bisschen zurückziehen kann. Hier habe ich auch manchmal einen anderen Daniel erlebt, der ein bisschen geerdet ist und auch mal seine Sorgen vergessen kann.“

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Daniel Küblböck im Jahr 2003 bekannt. 2018 verschwand er plötzlich von einem Kreuzfahrtschiff. Auf einem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie eine Person über die Reling steigt und anschließend ins Meer springt. Es wurden sofort Suchmaßnahmen eingeleitet – jedoch wurde der Körper nie gefunden. Drei Jahre später wurde der Sänger für tot erklärt.

„Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der ARD Mediathek verfügbar. Die Doku läuft am 28. August auch im BR.