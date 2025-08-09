Gracia Baur erinnert sich an DSDS-Zusammenbruch von Daniel Küblböck: „Das ganze Studio wurde abgesperrt“

In einer neuen ARD-Doku wird das Leben von Daniel Küblböck beleuchtet. In der Sendung geht es auch um seinen Zusammenbruch bei „Deutschland sucht den Superstar“. Weggefährtin Gracia Baur erinnert sich an die dramatischen Szenen und verrät, was hinter den Kulissen passierte.

Im Jahr 2018 verschwand Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff und wurde drei Jahre später für tot erklärt. Zuletzt lebte er als Trans-Frau unter dem Namen „Lana Kaiser“. Der Sänger wäre bald 40 Jahre alt geworden – deshalb beleuchtet die ARD in einer Doku sein Leben, wo viele Weggefährten zu Wort kommen.

Im Jahr 2003 startete die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Show löste einen riesigen Hype aus – das Finale verfolgten sogar bis zu 15 Millionen Zuschauer. Überall da, wo die Kandidaten auftauchten, waren tausende Fans – so auch bei Daniel Küblböck. Gracia Baur, welche damals in der Castingshow den fünften Platz belegte, erinnert sich an den Hype: „Es war einfach so schnell, so viel. Wir waren teilweise dreimal am Tag in einem Flugzeug“, sagt die heute 42-Jährige in „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser„.

Für Daniel Küblböck war Gracia Baur damals die Bezugsperson bei DSDS. „Sie ist der Mensch, der mir am nächsten ist“, sagte damals der Sänger. Als sie jedoch ausgeschieden ist, verlor Daniel Küblböck in der Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ die Fassung und brach vor einem Millionenpublikum zusammen.

„Das ganze Studio wurde am Ende abgesperrt“

„Da ist er total zusammengebrochen“, so Gracia Baur. Moderator Carsten Spengemann nahm Daniel Küblböck in die Arme und versuchte, ihn zu beruhigen. „Das ganze Studio wurde am Ende abgesperrt“, erinnert sich die ehemalige DSDS-Kandidatin. Die Zuschauer wurden gebeten, dass Studio zu verlassen – es wurden zudem rote Bänder gezogen. „Das war schlimm. Und vor allem: Wir standen ja nicht nebeneinander. Ich konnte ihn ja am Anfang auch gar nicht sofort in den Arm nehmen“, berichtet Gracia Baur über die dramatischen Szenen.

„Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der ARD-Mediathek verfügbar. Die Doku läuft am 28. August auch im BR.