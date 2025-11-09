Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Daniel Küblböck: Plötzliches Lebenszeichen bei Instagram – Das steckt dahinter

    gepostet am

    Daniel Küblböck
    BR / picture alliance / dpa / Armin Weigel

    Fans können es kaum glauben: Bei Instagram sorgt ein Profil von Daniel Küblböck wieder für Gesprächsstoff. Seit einigen Tagen ist der Kanal wieder aktiv und lässt seine Anhänger hoffen – aber was steckt genau dahinter?

    Die vermeintliche Instagram-Präsenz von Daniel Küblböck, welche unter dem Namen „lanakaiser85“ geführt wird, ist wieder aktiv und sorgt für Verwirrung bei den Fans. In den vergangenen Tagen wurden dort Zusammenschnitte früherer Videos online gestellt.

    Nun diskutieren die Fans, was es damit auf sich hat. „Falls du das hier lesen solltest: Du bist gut so, wie du bist“, schreibt ein Fan. „Ich hoffe, dass er oder vielmehr sie irgendwo da draußen nun ihr Leben so leben kann, wie es für sie richtig ist und hoffe somit natürlich auch, dass sie ’nur‘ verschwunden ist und es nie irgendwo eine Leiche zu finden gibt. Falls du das hier lesen solltest… du bist gut so wie du bist“, heißt es in einem anderen Kommentar. „Das ist schön, dass Lana diese Seite gewidmet wurde, ich vermisse sie sehr! Im ersten Moment dachte ich gestern bei der Story, es wäre ein Lebenszeichen“, schreibt ein anderer.

    Barbara Salesch
    TV-Richterin Barbara Salesch trägt nur bunte Sneaker – das steckt dahinter

    Wer steckt hinter dem Instagram-Profil von Daniel Küblböck?

    Einige Anhänger glauben, dass dahinter Daniel Küblböck selbst stecken könnte. Denn immer wieder gab es Spekulationen seitens von Fans und Medien, dass er auf Grönland leben könnte. Das entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Hinter dem Instagram-Profil, welches im Jahr 2020 angelegt wurde, steckt laut Medienberichten wohl eine Freundin.

    Am 9. September 2018 ist Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff verschwunden. Laut einigen Passagieren der „AIDAluna“ war er in den letzten Tagen vor seinem Tod sehr emotional und habe Frauenkleider getragen. Später sei er dann über Bord gesprungen. Im März 2021 wurde der DSDS-Star für tot erklärt. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte seine Leiche nie gefunden werden.

    In der TV-Welt hat der Sänger eine große Lücke hinterlassen. Erst in diesem Jahr strahlte die ARD eine dreiteilige Dokumentation über Daniel Küblböck aus, welche neue Erkenntnisse ans Licht brachte. In der Sendung ging es unter anderem um seine Kindheit sowie die DSDS-Zeit. Zahlreiche Weggefährten meldeten sich zu Wort.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023