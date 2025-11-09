Daniel Küblböck: Plötzliches Lebenszeichen bei Instagram – Das steckt dahinter

Fans können es kaum glauben: Bei Instagram sorgt ein Profil von Daniel Küblböck wieder für Gesprächsstoff. Seit einigen Tagen ist der Kanal wieder aktiv und lässt seine Anhänger hoffen – aber was steckt genau dahinter?

Die vermeintliche Instagram-Präsenz von Daniel Küblböck, welche unter dem Namen „lanakaiser85“ geführt wird, ist wieder aktiv und sorgt für Verwirrung bei den Fans. In den vergangenen Tagen wurden dort Zusammenschnitte früherer Videos online gestellt.

Nun diskutieren die Fans, was es damit auf sich hat. „Falls du das hier lesen solltest: Du bist gut so, wie du bist“, schreibt ein Fan. „Ich hoffe, dass er oder vielmehr sie irgendwo da draußen nun ihr Leben so leben kann, wie es für sie richtig ist und hoffe somit natürlich auch, dass sie ’nur‘ verschwunden ist und es nie irgendwo eine Leiche zu finden gibt. Falls du das hier lesen solltest… du bist gut so wie du bist“, heißt es in einem anderen Kommentar. „Das ist schön, dass Lana diese Seite gewidmet wurde, ich vermisse sie sehr! Im ersten Moment dachte ich gestern bei der Story, es wäre ein Lebenszeichen“, schreibt ein anderer.

Wer steckt hinter dem Instagram-Profil von Daniel Küblböck?

Einige Anhänger glauben, dass dahinter Daniel Küblböck selbst stecken könnte. Denn immer wieder gab es Spekulationen seitens von Fans und Medien, dass er auf Grönland leben könnte. Das entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Hinter dem Instagram-Profil, welches im Jahr 2020 angelegt wurde, steckt laut Medienberichten wohl eine Freundin.

Am 9. September 2018 ist Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff verschwunden. Laut einigen Passagieren der „AIDAluna“ war er in den letzten Tagen vor seinem Tod sehr emotional und habe Frauenkleider getragen. Später sei er dann über Bord gesprungen. Im März 2021 wurde der DSDS-Star für tot erklärt. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte seine Leiche nie gefunden werden.

In der TV-Welt hat der Sänger eine große Lücke hinterlassen. Erst in diesem Jahr strahlte die ARD eine dreiteilige Dokumentation über Daniel Küblböck aus, welche neue Erkenntnisse ans Licht brachte. In der Sendung ging es unter anderem um seine Kindheit sowie die DSDS-Zeit. Zahlreiche Weggefährten meldeten sich zu Wort.