Corona: Wann endet der Lockdown?

Der Lockdown geht in die Verlängerung! Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich mit den Länderchefs zum nächsten Corona-Gipfel getroffen. Dort wurden nochmal härtere Maßnahmen beschlossen. Doch wann enden die strengen Regeln eigentlich?

Deutschland befindet sich seit bereits November im Dauer-Lockdown. Im Teil-Shutdown wurden zunächst die Gastronomie und alle Freizeiteinrichtungen dicht gemacht. Nachdem die Infektionszahlen noch immer nicht zurückgegangen sind, kam am 16. Dezember 2020 der harte Lockdown – dann war auch der Einzelhandel dicht, aber auch Schulen und Kitas mussten schließen. Doch wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen?

Schärfere Regeln vorerst bis zum 14. Februar 2021

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben den bestehenden Lockdown bis zum 14. Februar 2021 verlängert – das bedeutet: Es bleibt alles weiter geschlossen! Nur lebensnotwendige Geschäfte und Apotheken haben geöffnet. Und auch die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Mit schnellen Lockerungen rechnet wohl keiner – und das, obwohl es bereits einen Impfstoff gibt. “Das geht jetzt tatsächlich noch zwei, drei Monate, und dann wird das Impfen Zug um Zug einen echten Unterschied machen”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich im Deutschlandfunk.

Es wird ein harter Winter

“Ich weiß, dass viele sagen: Wie lange denn noch?”, so Jens Spahn weiter. Dann fügte er noch hinzu: “Licht ist am Ende des Tunnels, wir haben das Impfen begonnen”, so der Minister. Um die Corona-Pandemie einzudämmen, rät er: “Weiter Kontakte reduzieren und es diesem Virus schwer machen.” Denn nur durch viele Kontakte kann sich das Coronavirus verbreiten – das soll verhindert werden. Deutschland stehe also vor weiteren schwierigen Wochen.

Wie lange geht der Lockdown noch?

Wie lange der Lockdown daher noch geht, kann keiner sagen. Derzeit gilt er bis zum 14. Februar 2021, aber wahrscheinlich wird er wieder verlängert. Immerhin: Zuletzt sind die Infektionszahlen etwas zurückgegangen – der Lockdown scheint also zu wirken. Dennoch ist man von Indizien-Zahl 50 pro 100.000 Einwohner noch immer weit entfernt. Und auch die Virus-Mutation aus Großbritannien bereitet den Politikern große Sorgen – einige Fälle wurden bereits auch in Deutschland nachgewiesen. Schon gelesen? Angela Merkel verkündet: Das sind die neuen Lockdown-Regeln!