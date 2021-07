Corona: Wann beginnt die vierte Welle?

Die Infektionszahlen in Deutschland sind leicht gestiegen, aber die 7-Tage-Inzidenz liegt weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. dennoch schlagen Experten jetzt Alarm: Die vierte Welle könnte schon bald beginnen.

Seit rund zwei Wochen steigt die 7-Tage-Inzidenz an – aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Denn im Vergleich zu den Nachbarländern hat Deutschland die Pandemie derzeit gut im Griff. Immer mehr Menschen werden zudem gegen Covid-19 geimpft. Dennoch sind sich Experten sicher: Die vierte Welle wird kommen – aber wann beginnt diese und wird diese schlimm ausfallen?

RKI schlägt Alarm

Experten schauen mit großer Sorge auf den Herbst. Denn dann könnte die vierte Welle beginnen – genau deshalb fordern die Bundesländer schon jetzt eine gemeinsame Strategie. Besonders wichtig sei laut dem Präsident des Robert-Koch-Instituts weiterhin die 7-Tage-Inzidenz. „Eine steigende 7-Tage-Inzidenz ist und bleibt der früheste aller Indikatoren. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt wichtig, um die Situation in Deutschland zu bewerten und frühzeitig Maßnahmen zur Kontrolle zu initiieren“, meint Lothar Wieler. „Je mehr Fälle auftreten, desto mehr schwere Verläufe (Krankenhauseinweisungen/ITS) und Todesfälle werden – mit etwas Zeitverzug – registriert“, heißt es in einem Papier weiter. Und dann meint er noch: „Die vierte Welle hat begonnen.“ Damit sorgte der RKI-Präsident für ziemlich viel Zündstoff.

Die vierte Welle könnte im Oktober kommen

Berechnungen von Wissenschaftlern der Technischen Universität in Berlin haben herausgefunden, dass die vierte Welle im Oktober auf Deutschland zurollen wird. „Laut unseren Simulationen wird im Oktober ein exponentieller Anstieg bei den Krankenhauszahlen starten. Falls die derzeitige Entwicklung anhält, wird dies sogar früher beginnen, und sich im Oktober dann nochmal verstärken“, heißt es im neuen Bericht der Gruppe um den Mobilitätsforscher Kai Nagel an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Doch auch, wenn die vierte Welle im Herbst tatsächlich Deutschland erreichen sollte – einen neuen Lockdown haben mehrere Politiker mittlerweile ausgeschlossen und wird es wohl nicht mehr geben. Schon gelesen? Corona: So wirksam ist die Impfung gegen die Delta-Variante!