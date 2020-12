Corona: Sachsen will Hotspots abriegeln!

Die Corona-Pandemie in Sachsen ist weiter außer Kontrolle! Die Landesregierung will daher zu drastischen Maßnahmen greifen und ganze Regionen komplett abriegeln – so sollen diese komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Sachsen zählt zu DEN Corona-Hotspots in Deutschland. Die Infektionszahlen gehen immer weiter in die Höhe uns sind kaum noch zu stoppen. Das Bundesland erwägt deshalb, nun ganze Regionen komplett abzuriegeln, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das bedeutet: Keiner kommt mehr raus, keiner rein!

Demnach könnten in den jeweiligen Regionen dann Ausgangssperren den gesamten Tag gelten. Demnach dürften die Einwohner nur noch in einem bestimmten Zeitfenster das Haus verlassen und auf dem kürzesten Weg einkaufen – ansonsten darf die Wohnung nicht mehr verlassen werden. In den betroffenen Regionen will die Polizei die Zufahrtsstraßen sperren. In den Hotspots sollen auch alle Betriebe schließen. Laut dem Bericht könnte das sehr kurzfristig erfolgen.

Corona-Lage ist in Sachsen außer Kontrolle

Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach kürzlich davon, dass die pandemische Situation in Sachsen nicht mehr im Griff wäre. Kein anderes Bundesland ist derzeit so sehr getroffen wie Sachsen: Die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner liegt dort laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit bei 407,1. Und auch die Lage an den Kliniken spitzt sich immer weiter zu. Zu den Corona-Hotspots in Sachsen zählen vor allem die Landkreise Erzgebirgskreis, Zwickau, Sächsische Schweiz, Meißen, Bautzen sowie Görlitz, aber auch in Städten wie Chemnitz oder Dresden ist der Indizwert enorm hoch.

In Deutschland liegen auch insgesamt die Neuinfektionen sehr hoch. Das RKI meldete am Donnerstag insgesamt 26.923 Neuinfektionen sowie 698 Todesfälle – die Zahlen sind weiter also extrem hoch. Der harte Lockdown ist damit wohl mehr als gerechtfertigt. Die Bundesregierung hatte gemeinsam mit den Länderchefs kürzlich einen harten Lockdown beschlossen – dieser gilt vorerst bis zum 10. Januar 2021. Schon gelesen? Corona-Lockdown: Wie viele Personen sind zu Weihnachten erlaubt?