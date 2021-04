Corona-Pandemie: Das ist der geheime Lockdown-Plan!

Es war ein Paukenschlag in Berlin! Eigentlich sollte am Montag der Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten stattfinden. Doch dieser ist nun geplatzt! Der Grund: Es herrscht offenbar zu viel Uneinigkeit! Wird aber dennoch der harte Lockdown durchgesetzt?

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen immer weiter an. Deshalb will Bundeskanzlerin Angela Merkel einen harten Lockdown durchsetzen. Das Problem: Einige Länderchefs ziehen einfach nicht mit! Stattdessen planen einige Bundesländer sogar Öffnungen wie beispielsweisew Schleswig-Holstein. Und auch das Saarland wollte kürzlich die Geschäfte wieder öffnen.

Doch nun soll ein neues Lockdown-Gesetz kommen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Damit hätte der Bund deutlich mehr zu sagen – zumindest ab einer Inzidenz von 100. Denn wird diese überschritten, soll die sogenannte “Notbremse” gezogen werden – bei einer Inzidenz von unter 100 hätte das jeweilige Land die oberste Hand.

Das soll bei einer Inzidenz von über 100 gelten

Einzelhandel: Es macht wieder alles dicht! Nur lebensnotwendige Geschäfte sollen dann offen bleiben – dazu zählen beispielsweise Supermärkte oder Drogerien.

Ausgangssperre: Diese soll dann wahrscheinlich von 21 Uhr bis 5 Uhr gelten.

Testpflicht für Unternehmen

Die Schulen machen dicht, wenn die Inzidenz bei mehr als 200 liegt.

Kommt nun der harte Lockdown?

Bei einigen Politikern kommen die geplanten Maßnahmen gut an – so auch bei Karl Lauterbach. “Das sind die richtigen Vorschläge, die da auf dem Tisch sind. Das ist die richtige Richtung”, erklärte der SPD-Gesundheitsexperte in der Bild. Jens Spahn hat auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass der harte Lockdown unausweichlich sei. Denn nur so könne die dritte Welle gebrochen werden, meint der Gesundheitsminister. Die Meinungen bei den Ministerpräsidenten gehen jedoch weit auseinander. In den vergangenen Wochen hat sich die Corona-Lage zugespitzt – nicht nur die Neuinfektionen gehen in die Höhe, sondern auch die Intensivstationen füllen sich rasant. Ob und wann der urpsünglich am Montag geplante Corona-Gipfel nun nachgeholt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Schon gelesen? Lockdown-Depressionen? Das kannst du dagegen tun!