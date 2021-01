Corona-Lockdown: Kommt ein kompletter Reise-Stillstand?

Die Infektionszahlen gehen deutlich zurück. Sollen aber trotzdem die Corona-Maßnahmen weiter verschärft werden? Derzeit wird über einen Reise-Stillstand diskutiert – laut Medienberichten soll der Flugverkehr komplett eingestellt werden. Doch was plant Angela Merkel wirklich?

Die Angst vor der Corona-Mutation geht um – auch hier in Deutschland! Einige Magazine berichteten demnach, dass die Bundesregierung einen kompletten Reise-Stillstand plant. Das bedeutet: Der Flugverkehr soll demnach zum Erliegen kommen! So soll die Mutation nicht weiter nach Deutschland gelangen.

Einen Reisestillstand soll es nicht geben

Doch das ist wohl offenbar nicht der Fall. Zwar plant die Bundesregierung wohl tatsächlich schärfere Regeln – jedoch will man den Reiseverkehr nicht einstellen, sondern lediglich beschränken. “Niemand will einen Reisestillstand – oder was ich da schon wieder lese, sondern lediglich, dass durch Reisetätigkeit nicht zu viele Mutationen zu uns kommen”, soll Angela Merkel laut RTL gesagt haben. Einige Fluglinien missachten jedoch zahlreiche Corona-Regeln. “Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virus-Mutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Maßnahmen prüfen und in der Bundesregierung diskutieren”, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer der Bild-Zeitung. Möglicherweise könne es auch verschärfte Grenzkontrollen geben.

Das plant die Bundesregierung

Einen kompletten Reise-Stillstand wird es wohl nicht geben – dafür aber möglicherweise verschärfte Regeln bei der Einreise. Die Airlines haben den Flugverkehr beinahe fast eh schon eingestellt – nach Mallorca kann man beispielsweise nur noch von Düsseldorf aus fliegen. Bisher gab es bereits einige Fälle der Corona-Mutation in Deutschland – in Berlin musste deshalb sogar eine ganze Klinik dicht machen. Aber auch in Nordrhein-Westfalen sind die neuen Virustypen B117 und B1351 verbreitet. Diese Mutationen sind laut mehreren Studien nicht gefährlicher, aber könnten deutlich ansteckender sein – deshalb wollen Politiker eine Ausbreitung in Deutschland unbedingt verhindern. Und das geht wohl nur mit noch schärferen Maßnahmen…