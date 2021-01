Corona-Lockdown: Kommen noch härtere Regeln?

Deutschland ist seit dem 16. Dezember 2020 im Lockdown. Kürzlich auf dem Corona-Gipfel wurden noch strengere Regeln beschlossen. Doch werden die Maßnahmen nochmal verschärft? Zumindest scheinen das einige Politiker nicht ganz auszuschließen.

Der Einzelhandel, sowie die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Kosmetik- oder Tattoostudios müssen weiter geschlossen bleiben. Das wichtigste sei jedoch, auch die privaten Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Deshalb darf man sich nur noch mit EINER weiteren Person aus einem anderen Hausstand treffen.

Markus Söder: Einige Regeln müssen vertieft werden

“Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern, an einigen Stellen auch noch vertiefen”, sagte Markus Söder auf dem Neujahrsempfang der CDU Nordrhein-Westfalens. Die Pandemie würde das Land “noch Monate beschäftigen”, so der Ministerpräsident aus Bayern. Deshalb schließt er es nicht aus, den Lockdown auch über den 31. Januar 2021 zu verlängern, sondern einige Regeln sogar noch zu verschärfen.

Angela Merkel äußerte sich ebenfalls zu den Regeln

Und auch Angela Merkel äußerte sich in ihrem Podcats nochmals zu den Maßnahmen. Die Regeln seien “hart, aber auch zwingend erforderlich”, so die Bundeskanzlerin. “Besonnenheit in diesen schweren Januarwochen und Rücksicht aufeinander werden sich auszahlen”, sagt die Politikerin. Die Neuinfektionen sind einfach immer noch zu hoch – das Gesundheitssystem kommt so an seine Grenzen. “Ärzte und Pflegepersonal arbeiten in vielen Krankenhäusern am Rande der Überforderung. Auch was wir über Mutationen des Virus hören, macht die Sorgen nicht geringer – im Gegenteil”, meint die Kanzlerin.

Sie forderte dann jeden auf Rücksicht auf: “Je konsequenter wir heute sind, desto schneller werden wir den Zustand der Kontrolle wiederherstellen können, desto kürzer wird die Zeit sein, in der wir mit solchen Einschränkungen leben müssen.” Zwar mache der Impfstoff etwas Hoffnung – doch noch geht das schleppend voran. Angela Merkel versprach aber, dass das Tempo beim Impfen deutlich erhöht werde. Schon gelesen? Corona: Diese Knallhart-Regeln wurden beschlossen!