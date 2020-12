Corona: In Sachsen kommt der harte Lockdown!

Die Infektionszahlen sinken noch immer nicht! Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs wollen wohl in den kommenden Tagen über neue Maßnahmen beraten. Ein Knallhart-Lockdown steht dabei im Raum! Ein Bundesland prescht bereits vor – und zwar Sachsen! Hier soll ab dem 14. Dezember 2020 alles runtergefahren werden.

In Sachsen kommt wohl der harte Lockdown, wie die Bild-Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr. Dieser soll ab dem 14. Dezember 2020 gelten. Das Starttermin wird noch diskutiert – aber Fakt ist: Er wird wohl kommen! Das bedeutet: In dem Bundesland macht alles dicht – auch alle Läden. Nur lebensnotwendige Geschäfte wie Supermärkte haben dann noch geöffnet. Wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat, sollte also noch schnell welche besorgen oder übers Netz bestellen.

Lockdown auch über Weihnachten und Silvester

In den Schulen soll es dann Wechselunterricht geben. Ob Kitas offen bleiben oder nicht, steht noch nicht ganz fest und wird diskutiert. Der harte Lockdown gilt dann mindestens bis zum 10. Januar 2021 – also auch über Weihnachten und Silvester. Kontrollen an den Übergängen zu Tschechien sind wohl ebenfalls in Gespräch – dafür ist jedoch die Bundespolizei zuständig.

Sachsen zählt zu den Corona-Hotspots

In Sachsen sind die Infektionszahlen extrem hoch und zählt zu einer Corona-Hotspots in der Republik. Allein in den sächsischen Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Bautzen lag die 7-Tage-Inzidenz am Wochenende bei über 500. “So geht das nicht weiter”, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer im ZDF. In einigen Landkreisen oder Städten wie in Chemnitz gelten bereits Ausgangsbeschränkungen oder ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. In den Innenstädten wurde die Maskenpflicht verschäft.

Bundesweiter Lockdown ab dem 27. Dezember 2020?

Bundesweit sollen wohl erst ab dem 27. Dezember 2020 strengere Regeln gelten – auch ein harter Lockdown kam ins Gespräch, wie die Bild berichtet. Noch in dieser Woche soll es zu einem Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs kommen. Einige Bundesländer haben aber bereits im Vorfeld härtere Regeln beschlossen – neben Berlin und Bayern jetzt auch Sachsen. Schon gelesen? Deutschland macht dicht: Regierung plant Knallhart-Lockdown!