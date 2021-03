Corona: Fällt die Reisewarnung für Mallorca?

Die Flughäfen in Deutschland sind wie leergefegt. Doch schon bald könnte wieder mehr los sein: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Reisewarnung für Mallorca fällt – und das sogar schon heute! Ist die Insel bald wieder offen für alle?

Die Balearen, wozu auch Mallorca gehört, sind kurz davor, nicht mehr als Risikogebiet eingestuft zu werden. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt auf der beliebten Insel bei unter 25 – das ist geringer als in jeder deutschen Region! Experten gehen davon aus, dass Mallorca schon in den nächsten 10 kommenden Tagen nicht mehr zu den Risikogebieten laut der RKI-Liste gehört. Die Aktualisierungen gelten immer ab Sonntag und werden am Freitag bekanntgegeben.

“Die nächste wöchentliche Aktualisierung der Liste der Risikogebiete erfolgt üblicherweise am späten Freitagvormittag. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den laufenden Abstimmungen nicht vorgreifen können”, heißt es aus dem Auswärtigen Amt laut der Bild-Zeitung. Der Haken: Sollte das RKI jedoch Spanien an sich bewerten, könnte es noch dauern. Denn im gesamten Land liegt die Inzidenz bei etwas mehr als 70. Dann könnte es noch etwas dauern, bis die Reisewarnung aufgehoben wird.

Das müssen Urlauber jetzt wissen

Doch das bedeutet das konkret für Urlauber? Wenn Mallorca kein Risikogebiet mehr ist, ist das Reisen ohne Quarantäne möglich. Ein negative PCR-Test bleibt aber weiterhin Pflicht und muss bei der Einreise vorgelegt werden. Und auch Fieber messen könnte am Airport in Palma weiterhin bleiben. Sollte die Reisewarnung aber fallen, steht einem Oster-Urlaub wohl nichts mehr im Weg.

Es gelten dennoch strenge Corona-Bedingungen

Doch auch, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz auf Mallorca ziemlich gering ist, gelten strenge Corona-Bedingungen. Vom 26. März bis zum 11. Apri dürfen sich demnach nur 4 Personen in geschlossenen Räumen aufhalten, wie mallorquinische Medien berichten. Es gilt auf den Balearen außerdem eine Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr und Restaurants dürfen nur bis 17 Uhr öffnen, wie die Regierung bekanntgab. In Deutschland sind viele Hotels geschlossen – auf Mallorca könnte bald wieder alles offen sein. Verrückt! Schon gelesen? Mallorca-Saison 2020: So hat Corona die Insel verändert!