Corona: Erstes Bundesland öffnet Fitnessstudios!

Seit Monaten haben die Fitnessstudios aufgrund des Lockdowns dicht. Nun schon bald kommt es zu ersten Lockerungen und ein Bundesland prescht dabei vor: Denn schon bald sollen die Fitnessstudios ihre Pforten öffnen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich mit den Ministerpräsidenten auf einem Öffnungsplan geeinigt. Dieser soll in mehreren Stufen erfolgen – Friseure haben bereits geöffnet, bald sollen beispielsweise auch Gartenmärkte wieder öffnen und in späteren Schritten auch der Einzelhandel oder die Außenbereiche in Restaurants.

Hessen macht Fitnessstudios wieder auf

Doch in einigen Bundesländern gibt es mal wieder Abweichungen. Sportfans können aufatmen – zumindest in Hessen. Denn dort sollen ab dem 8. März 2021 die Fitnessstudios wieder geöffnet werden. Es galten dabei aber sehr strenge Hygieneßmaßnahmen. Nach dem Prinzip “Click-and-Meet” müssen sich die Sportler vorab anmelden. Dann darf in dem bestimmten Zeitraum, für den man sich angemeldet, trainiert werden. Und auch die Daten werden erfasst. Denn sollte sich doch jemand mit Corona infizieren, können so die Infektionsketten besser verfolgt werden.

Strenge Hygienemaßnahmen

Erlaubt ist demnach eine Person auf 40 Quadratmetern Trainingsfläche. Deshalb kann es zu langen Wartezeiten kommen. Und auch die Umkleiden sowie Duschen sind wohl Tabu. Die Fitnessstudios in Hessen sind dann offen, wenbn die Inzidenz unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist. Liegt der Wert darüber, werden die Lockerungen wieder zurückgenommen. Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz in dem Bundesland bei 68,9 (Stand: 5. März 2021), wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. An der frischen Luft ist ab Montag sogar wieder Sport in größeren Gruppen in dem Bundesland möglich.

Die Friseure haben in Deutschland bereits seit dem 1. März 2021 geöffnet. Im nächsten Schritt dürfen unter anderem Blumenläden, Buchhandlungen, Tierparks, Zoos und botanische Gärten öffnen. Wenn die Infektionszahlen weiterhin gering sind, folgt in den nächsten Schritten unter anderem der Einzelhandel oder der Außenbereich der Gastronomie. Und auch Kinos und Theater könnten in den kommenden Wochen ihre Pforten öffnen, wenn die Infektionszahlen weiterhin gering sind – diese kann man dann aber nur mit einem Schnelltest besuchen. Schon gelesen? Lockerungen beschlossen: Wann wird was geöffnet?