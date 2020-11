Corona: Erste deutsche Stadt verhängt Ausgangssperre!

Die Infektionszahlen in einigen Landkreisen explodieren regelrecht! Nun wurde in der ersten deutschen Stadt sogar eine strenge Ausgangsbeschränkung verhängt. In Passau dürfen die Menschen ihre Wohnung nur noch aus wichtigem Grund verlassen.

Der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) prophezeite “harte Winter” hat begonnen. In der bayerischen Stadt Passau sind die Infektionszahlen extrem nach oben gegangen. Der Indizwert liegt dort laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 439,4 pro 100.000 Einwohner. Deshalb wurden dort strenge Regeln erlassen.

Ausgangsbeschränkungen in Passau

Ab Samstag gilt in Passau eine Ausgangsbeschränkung. Die Wohnung darf nur noch aus wichtigem Grund verlassen werden – dazu zählen beispielsweise ein Arztbesuch oder der Einkauf im nächstgelegenen Supermarkt. “Wir sind eigentlich gerne vorne dabei in Bayern, diesmal können wir natürlich nicht stolz darauf sein”, erklärte Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) auf einer Pressekonferenz. “Wir haben die Polizei bereits dazu angehalten, das zu kontrollieren.”, so der Politiker weiter.

Wechselunterricht in den Schulen

In der Stadt gilt auch ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und für die Jahrgangsstufen 7 bis 11 wurde Wechselunterricht verordnet – nicht davon betroffen sind Abschlussklassen an Mittel- und Realschulen. Zunächst sollen die Beschränkungen bis zum 4. Dezember 2020 gelten. Sollten die Infektionszahlen dann weiter so hoch sein, könnte die Ausgangssperre verlängert werden. Erst bei einer Inzidenz von 300 könnte diese möglicherweise aufgehoben werden.

Weshalb die Infektionszahlen in Passau so gestiegen sind, ist noch unklar. Es wird aber befürchtet, dass Seniorenheime die Treiber dafür sind. Nach dem Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit mehr als Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist Passau auf dem zweiten Platz und damit einer der größten Corona-Hotspots in Deutschland. Passau liegt im Südosten von Bayern und in unmittelbarer Nähe liegen Österreich und Tschechien. Die Stadt hat um die 50.000 Einwohner. Schon gelesen? Corona: Erstes Bundesland streicht Lockerungen zu Weihnachten!