Corona: Erstes Bundesland streicht Lockerungen zu Weihnachten!

Oh, du Schreckliche… Bund und Länder haben beim Corona-Gipfel über Maßnahmen im Dezember und Januar beraten, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Rund um die Festtage wurden jedoch einige Lockerungen beschlossen. Doch das erste Bundesland hat diese nun schon wieder gestrichen!

Der Lockdown wurde bis zum 23. Dezember 2020 verlängert. Bei dem Corona-Gipfel gab es Zoff zwischen Bund und Länder, wie hart die Maßnahmen ausfallen sollen. Die Kontaktbeschränkungen werden ab dem 1. Dezember 2020 deutlich verschräft – demnach darf man sich nur noch mit 5 Personen aus zwei Haushalten treffen! Die Weihnachtsferien sollen bundesweit bereits am 19. Dezember 2020 beginnen.

Strengere Regeln in der Hauptstadt

Zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar 2021 wurden einige Lockerungen beschlossen, damit man Weihnachten im engsten Familien- und Freundeskreis feiern kann. Aber: Bei einem Indizwert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner können die Länder die Regeln verschärfen – das zieht nun das erste Bundesland knallhart durch! Denn Berlin gilt als einer der absoluten Corona-Hotspots in Deutschland. Deshalb hat sich der Sensat dazu entschieden, dass es keine Lockerungen über die Feiertage in der Hauptstadt geben wird.

Berliner sollen Zuhause nur aus wichtigen Gründen verlassen

In Berlin dürfen sich also nach wie vor nur 5 Personen gleichzeitig treffen. Personen werden deshalb angehalten, “die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Haushaltes auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren”, heißt es in einem Beschluss laut der Bild-Zeitung. Darin heißt es weiter, dass Berliner ihr zu Hause nur aus wichtigem Grund verlassen sollen – auch zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel. Der Senat diskutiert über weitere strengere Regeln – unter anderem werden Weihnachtsmärkte verboten und auch die Maskenplicht wird deutlich verschräft. Schon gelesen? Angela Merkel verkündet: Das sind die Corona-Regeln zu Weihnachten!