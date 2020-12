Corona: Diese Regeln gelten im harten Lockdown!

Der Teil-Lockdown reicht nicht aus! Nun wollen die Bundesländer hart durchgreifen und das Land komplett dicht machen – und das wahrscheinlich auch noch vor Weihnachten. KUKKSI fasst alle neuen Infos zusammen.

Es sind Infektionszahlen, die Angst machen: Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) haben sich innerhalb von 24 Stunden insgesamt 29.874 Menschen infiziert, knapp 600 sind gestorben – das ist ein trauriger Rekord seit Pandemie-Beginn. Am kommenden Sonntag findet der nächste Corona-Gipfel zwischen Angela Merkel und dem Länderchefs statt. Dann könnte der bundesweite Lockdown beschlossen werden.

Corona-Gipfel findet am Sonntag statt

Einige Bundesländer haben bereits vor dem Corona-Gipfel einen harten Lockdown beschlossen. In Sachsen gilt dieser bereits ab dem 14. Dezember 2020 – dann macht in dem Bundesland nicht nur der Einzelhandel dicht, sondern es gelten auch strenge Ausgangsbeschränkungen. Und auch Baden-Württemberg und Berlin zogen nach – der Knallhart-Lockdown soll bis zum 10. Januar 2021 andauern. Erst am Freitag kündigte Armin Laschet für Nordrhein-Westfalen ebenfalls einen harten Shutdown an. Und auch in Bayern gelten Ausgangssperren in Hotspots.

Diese Regeln könnten beschlossen werden

Es gibt immer mehr Indizien, dass der bundesweite Lockdown für ALLE Bundesländer beschlossen wird – aber was würde das bedeuten? Das Land wird in dem Fall komplett heruntergefahren. Demnach würde der Einzelhandel, Kitas und Schulen komplett dicht machen. Gaststätten sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen. Und auch die angekündigen Lockerungen über Weihnachten und Silvester KÖNNTEN gestrichen werden – demnach dürfen sich wahrscheinlich über die Feiertage nur 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Das bedeutet: Nur im engsten Familienkreis dürfte das Fest sowie der Jahreswechsel gefeiert werden! Es könnte auch ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen eingeführt werden und die Maskenpflicht wird wohl auch verschräft – demnach muss man einen Mund-Nasen-Schutz in Hotspots auch unter freiem Himmel tragen und auch Ausgangssperren sind nicht ausgeschlossen. Dass der harte Lockdown kommt, gilt als wahrscheinlich – die Frage ist nur, ab wann und wie lange dieser gelten soll. Schon gelesen? Corona: Das Erzgebirge wird abgeriegelt!