Das ist ein echter Corona-Hammer! In Deutschland droht womöglich bald ein bundesweiter Lockdown. Doch eine Region greift nun knallhart durch – und zwar der Erzegbirgskreis! Die Region wird nämlich komplett abgeriegelt.

Das Haus darf demnach nur noch zum Einkaufen oder Arbeiten verlassen werden. “Es gelten ganztägig Ausgangs- und Einreisebeschränkungen. Das Verlassen der häuslichen Unterkunft sowie Einreise ohne festen Wohnsitz im Erzgebirgskreis ohne triftigen Grund ist untersagt”, teilt das Landratamts des Erzgebirgskreises in einer Mitteilung mit. Das Einkaufen ist nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern erlaubt. Sport ist nur noch in der Wohngegend erlaubt und die Maskenpflicht wird auch unter freiem Himmel komplett eingeführt.

Einreise ohne festem Wohnsitz ist untersagt

Ebenfalls verboten sind verkaufsoffene Sonntage und auch der Alkoholkonsum ist in der Öffentlichkeit tabu. Die Einreise ohne festem Wohnsitz ist im Erzegbirgskreis ab sofort untersagt – nur noch Einheimische dürfen in die Gegend. Am 12. Dezember 2020 um 0 Uhr tritt die Allgemeinverfügung in Kraft. Wer dagegen verstößt, muss mit einer stolzen Geldbuße von 25.000 Euro rechnen.

