Corona: Das sind die Symptome bei der Delta-Variante!

Der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns war einer der häufigsten Symptome bei einer Corona-Infektion. Bei der Delta-Variante sieht das etwas anders aus: Die Mutation kann bei Patienten andere Beschwerden verursachen.

Die Delta-Variante verbreitet sich immer mehr. Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland deutlich gesunken, aber auch hier ist die Mutation immer mehr im Umlauf. Diese ist deutlich ansteckender, so Experten. Die Symptome können im Vergleich zur herkömmlichen Mutation anders verlaufen, wie nun britische Wissenschaftler herausgefunden.

Schnupfen ist einer der häufigsten Symptome

Fieber sowie Geruchs- und Geschmacksverlust sind die häufigsten Symptome bei einer normalen Corona-Infektion. Bei der Delta-Variante sieht das etwas anders aus: Laut den Forschern aus Großbritannien taucht da nämlich vor allem eine laufende Nase auf, denn viele Patienten klagten bei der Mutation über Schnupfen. Zu weiteren Beschwerden zählen vor allem Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Fieber sowie Husten. Der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns tritt hingegen weit weniger auf als zuvor. Wenn man sich mit der Delta-Variante infiziert, ähnelt das also eher einer Sommergrippe.

Delta-Variante macht 90 Prozent der Neuinfektionen aus

In Großbritannien ist die Delta-Variante stark verbreitet. Die Symptome wurden anhand einer Überwachung in einer App ausgewertet. „Seit Anfang Mai haben wir uns die häufigsten Symptome der App-Nutzer angeschaut – und sie sind nicht mehr dieselben wie zuvor", sagt Studien-Leiter Tim Spector vom King's College London dem TV-Sender BBC. „Jeder, der glaubt, an Covid zu leiden, sollte einen Test machen", rät er außerdem. Bei normalen Erkältungssymptomen sollte man sich also unbedingt auf Covid-19 testen lassen. Die Delta-Variante ist zwar deutlich ansteckender, soll aber weniger gefährlicher sein. Denn die Sterblichkeitsrate ist bei der Mutation bisher sehr gering. Bisher zeigten auch die bisher vorhandenen Impfstoffe eine Wirkung gegen die Delta-Variante. Mittlerweile macht die Mutation rund 90Prozent aller Neuinfektionen aus.