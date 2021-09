Corona: Das hat es mit der 1G-Regel auf sich!

Die 3G-Regel kommt immer mehr zum Einsatz. Das bedeutet: Nur Genesene, Getestete oder Geimpfte dürfen bestimmte Einrichtungen oder auch Events besuchen. Doch kommt nun bald die 1G-Regel? KUKKSI erklärt, was es damit auf sich hat.

Die 3G-Regel ist mittlerweile beinahe überall eingeführt worden. Das bedeutet: Restaurants, Kinos oder auch Veranstaltungen dürfen nur Genesene, Getestete oder Geimpfte besuchen. Das ist auch einfacher für Gastronomen oder auch Besitzer anderer Einrichtungen. Denn so können beispielsweise mehr Plätze belegt werden, wenn der Status der Besucher kontrolliert wird. Das ist ein deutlicher Schritt in Richtung Normalität.

In einigen Bundesländern gilt die 2G-Regel

Neben der 3G-Regel gibt es auch noch die 2G-Regel. Demnach dürfen dann nur Genesene oder Geimpfte diverse Einrichtungen betreten – die Regel wird bereits regional in einigen Bundesländern angewendet. Getestete dürfen demnach nicht mehr rein – auch, wenn dieser negativ ausfällt. Gleichzeitig bringt das aber auch mehr Freiheiten mit sich: In Clubs dürfen beispielsweise dann die Masken abgenommen werden. In Hamburg gilt die 2G-Regel bereits – Teenager bis 18 Jahre sind von den Maßnahmen jedoch nicht betroffen.

Kommt nun bald die 1G-Regel?

Immer mehr ins Gespräch rückt auch die 1G-Regel – besonders in Österreich wird darüber diskutiert. Der Einlass wird dann nur für Geimpfte gewährt. „Österreich hat die Corona-Pandemie bisher vergleichsweise gut gemeistert. Wir müssen aber gut auf den Herbst vorbereitet sein, denn die Zahlen werden wieder steigen. Wenn die Zahlen weiter steigen, dann braucht es die 1G-Regel für Diskotheken und Nachtklubs“, erklärte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Da immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, wäre die 1G-Regel auch in einigen Monaten in Deutschland denkbar. „Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte“, sagte Kanzleramtschef Helge Braun mal in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Und auch Experten würden die G1-Regel gut finden – so kann die Pandemie deutlich eingedämmt werden und Menschen vor Infektion mit Corona geschützt werden. Schon gelesen? Studie: Schokolade soll gegen Corona helfen!