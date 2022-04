Cole Sprouse: So litt er als Teenager unter seinem Erfolg

Die Karriere von Hollywood-Star Cole Sprouse begann richtig krass früh. Schon in seinem zweiten Lebensjahr war er in „Grace“ zu sehen. Durch die Disney-Produktion „Hotel Zack & Cody“ gelang ihn schon als Teeny der ganz große Durchbruch. Dabei war er gerade einmal 13 Jahre alt. Das hatte für ihn allerdings nicht nur gute Seiten, wie er nun offen zugibt. Es war für ihn sogar teilweise traumatisierend.

Viele Schauspieler wollen es in Hollywood ganz weit bringen und irgendwann mal international bekannt werden. Das hat Cole Sprouse schon sehr zeitig geschafft. Mittlerweile ist der 29 Jahre alt und erzählt, dass der Ruhm für ihn nicht nur gute Seiten und Vorteile hatte, wie man es immer so denkt. Für ihn hatte es nämlich auch echt krasse negative Seiten.

Die Schattenseite des Ruhms

Vielleicht hast du ja früher „Zack & Cody“ früher selbst geschaut und bist ein großer Fan davon. Dann wirst du dich sicher noch an den jungen Cole Sprouse erinnern. Mittlerweile ist er ein erwachsener Mann, der über die damalige Zeit ein Fazit gezogen hat. Dabei berichtet er, dass nicht immer alles so toll war, wie es im Fernsehen aussah. Wie er nun der New York Times erzählte, litt er auch unter dem Erfolg. „Jede einzelne Person, die dieses Trauma durchmacht, hat eine einzigartige Erfahrung. Wenn wir darüber reden, dass Kinderstars durchdrehen, reden wir eigentlich nie darüber, dass Ruhm ein Trauma ist“, sagte er offen. „Es gibt Kinder, die es sich aussuchen, und Kinder wie mein Bruder und ich, die eine alleinerziehende Mutter ernähren mussten“, sagte er gegenüber GQ. Er habe nie berühmt sein wollen.

Die unglaubliche Karriere von Cole Sprouse

Wie er selbst sagt, habe er nie das Ziel gehabt, berühmt zu werden. Doch seine Karriere konnte ihn nur zu Erfolg und Ruhm führen. Denn er stieg schon früh bei Disney ein und spielte seine Rollen sehr gut. So räumte er auch schon im Teenie-Alter unglaublich viele Preise ab. Allein bei den Teen Choice Awards nahm er acht Trophäen mit nach Hause. Aber auch bei den People Choise Awards ging er nicht mit leeren Händen nach Hause. Zuletzt sah man ihn übrigens vor drei Jahren in „Drei Schritte zu dir".