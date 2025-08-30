Cola und Energy-Drinks sorgen bei Männern für Haarausfall

Bei einigen fängt es mit 18 Jahren an, andere bleiben bis ins hohe Alter verschont: Rund 80 Prozent aller Männer leiden irgendwann unter Haarausfall. Einige Getränke können dafür sorgen, dass die Haare schneller ausfallen.

Ob als Durstlöscher oder Wachmacher – Sowohl Cola als auch Energy-Drinks sind sehr beliebt und dazu auch noch lecker. Zuckerhaltige Getränke gehören für die meisten Menschen zum Alltag. Doch mehrere Studien warnen vor versteckten Gefahren – und das betrifft vor allem die Haare.

Energy-Drinks und Cola können für kahle Stellen auf dem Kopf sorgen

Bruce Willis und Vin Diesel haben es vorgemacht: Glatze kann cool sein! Wer seine Haarpracht jedoch behalten will, sollte auf Cola und Energy-Drinks verzichten oder nur in geringen Mengen konsumieren. Denn zuckerhaltige Getränke können Haardichte sowie das Wachstum der Mähne negativ beeinflussen. Das trifft besonders auf einen Konsum von mehr als 3500 ml pro Woche zu, wie eine portugiesische Studie herausfand – dann entspricht rund elf Dosen.

Auch eine chinesische Studie aus dem Jahr 2023 kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Probanden, die Energy-Drinks sowie zuckerhaltige Getränke konsumierten, dazu auch deren Ernährung sehr einseitig war und aus frittierten Lebensmitteln, Süßigkeiten und wenig Gemüse bestand, waren fast alle von Kahlheit betroffen.

Der Grund ist einfach erklärt: Ein zu hoher Zuckerkonsum führt zu schlechter Durchblutung – dadurch kann die Haarfollikel geschwächt werden. Aufgrund des hohen Koffeingehaltes in Energy-Drinks kann zusätzlich der Cortisolspiegel erhöht werden – auch das kann negative Auswirkungen auf die Haare haben. Die Wissenschaftler stellten jedoch auch klar, dass zuckerhaltige Limonaden nicht direkt Haarausfall verursachen, aber es bei einem hohen Konsum diesbezüglich einen Zusammenhang gibt.

Bekannt ist auch, dass Energy-Drinks neben den negativen Folgen für die Haare auch für Herzkrankheiten, Magen-Darm-Beschwerden sowie Problemen mit Haut sorgen kann. Die Inhaltsstoffe der Getränke begünstigen auch Erkrankungen wie etwa Stoffwechselprobleme oder Diabetes.

Bei Haarausfall spielen viele Faktoren eine Rolle

Nicht nur der Konsum von Energy-Drinks oder Cola spielen eine Rolle, sondern Haarausfall wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst – dazu zählt beispielsweise eine einseitige Ernährung wie frittierte Lebensmittel, Süßigkeiten und wenig Gemüse. Wer seine Haare also langfristig behalten will, sollte nicht nur den Konsum von Energy-Drinks oder Cola einschränken, sondern auch auf eine ausgewogene Ernährung achten. Das bedeutet jedoch nicht, dass man gar keine Energy-Drinks mehr zu sich nehmen soll – solange man es nicht übertreibt.