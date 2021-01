Bund und Länder einig: Lockdown geht bis zum 31. Januar!

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs treffen sich am 5. Januar 2021 zum nächsten Corona-Gipfel. Es wurde bereits vermutet, nun sind sich Bund und Länder offenbar einig: Der Lockdown soll bis zum 31. Januar 2021 verlängert werden.

Wie geht es weiter mit dem Lockdown? Diese Frage beschäftigt ganz Deutschland! Seit dem 16. Dezember 2020 gilt der harte Lockdown – neben der Gastronomie und Freizeiteinrichtungen mussten auch Schulen, Kitas sowie der Einzelhandel schließen.

Lockdown bis zum 31. Januar 2021

Die Infektionszahlen sind weiter auf einem hohen Niveau – es hat sich bereits abgezeichnet, dass der Lockdown verlängert wird. Die Frage war nur bisher: Wie lange gelten die strengen Maßnahmen? Zwei Wochen, drei Wochen oder doch bis zum Februar? Nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen: Laut Informationen der Bild-Zeitung soll der Lockdown bis zum 31. Januar 2021 verlängert werden. Endgültig wird darüber am Dienstag entschieden.

Öffnen die Schulen wieder?

Uneigkeit herrscht offenbar darüber, ob die Schulen wieder geöffnet werden sollen. “Es darf keine überstürzte Öffnung von Schulen und Kitas geben. Es wäre angesichts der hohen Infektionszahlen verantwortungslos, Lehrer und Schüler einfach wieder komplett in die Schulen zu schicken. Es hat sich gezeigt, dass auch in der Schule Ansteckung und Verbreitung stattfinden. Gerade nach den Ferien ist die Gefahr am höchsten”, erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Bild am Sonntag.

Sinken die Zahlen endlich?

In den vergangenen Tagen sind die Infektionszahlen zumindest etwas zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 9.847 Neuinfektionen und 302 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Die Daten könnten jedoch ungenau sein, da um Weihnachten und dem Jahreswechsel die Daten verzögert übermittelt wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagmorgen bei 139,4. Besonders betroffen ist nach wie vor Sachsen – das Bundesland ist derzeit der Corona-Hotspot der Republik. Schon gelesen? Corona: Erster Politiker fordert unbefristeten Lockdown!