Bürgergeld-Empfänger muss mit acht Euro in 25 Tagen auskommen – nun muss die Familie seine Zigaretten bezahlen

Die Staatsanwaltschaft setzt Markus aus der RTLZWEI-Sendung „Deutschland – Deine Schulden“ ein Ultimatum: 4000 Euro zahlen oder ins Gefängnis! Schuldnerberater Max Postulka ist daher die letzte Chance, Markus vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren.

Markus S. aus Köln hat durch seinen extravaganten Lebensstil und Sozialbetrug Schulden in Höhe von 80.000 Euro angehäuft. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft genug: entweder Markus zahlt sofort 4000 Euro zu Unrecht bezogener Leistungen zurück oder es geht ins Gefängnis.

Das Geld hat er längst ausgegeben. Schuldnerberater Max Postulka ist daher die letzte Chance, Markus vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. Doch auch dem erfahrenen Schuldnerberater gehen langsam die Optionen aus.

Markus hat nur noch acht Euro für 25 Tage

Der Arbeitslose hat fünf Kinder, zwei davon in einem Mutter-Kind-Heim leben. Seine Ex-Partnerin hat sich entschieden, mit einem neuen Mann durchzubrennen. Ein weiteres Problem: Markus hat ein Alkoholproblem! Und das geht ins Geld – nach den ersten fünf Tagen hat er kaum noch Geld. Der Bürgergeld-Empfänger muss von acht Euro in 25 Tagen leben.

„Fast alle Lebensmittel und Zigaretten finanzieren ihm seine Tante oder Cousine“

Da man von acht Euro in 25 Tagen nicht leben kann, hofft Markus nun auf die Hilfe seiner Familie. Seine Tante und seine Cousine sollen Lebensmittel und Zigaretten für ihn bezahlen. „Fast alle Lebensmittel und Zigaretten finanzieren ihm seine Tante oder Cousine“, heißt es in der RTLZWEI-Sendung „Deutschland – Deine Schulden“. Ein Sprecher erklärte, dass Markus seine Familie schamlos „ausnutzen“ würde.

Markus lebt auf Pump – selbst Schuldnerberater Max Postulka ist fassungslos: „Für mich stellt sich das so dar, dass er weiterhin das Bürgergeld bekommt, das aber keine fünf Tage hält, weil er so hohe Verpflichtungen hat, dass er jetzt die Strafen abzahlen muss, dass er seine Kosten hat, dass im Prinzip nach fünf Tagen das Geld aufgebraucht ist.“ Zu den Verpflichtungen zählen jeden Monat unter anderem 50 Euro an Schulden. Wenn er diese nicht bezahlt, wandert Markus möglicherweise ins Gefängnis.

RTLZWEI zeigt „Deutschland – Deine Schulden“ immer dienstags um 21.15 Uhr.