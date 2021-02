BTS: Die Boys zeigen ganz private Einblicke!

Nicht nur bei uns ist Winter, sondern auch in Südkorea. Die Jungs von BTS sind scheinbar richtige Winterfans. Auch wenn dort bei weitem nicht so viel Schnee liegt, sind sie draußen unterwegs in der Kälte unterwegs. In ihrem neusten Youtube-Video zeigen sie ein paar Einblicke in den kurzen Urlaub.

Die K-Pop-Band BTS hat weltweit einer der größten Hypes. Dennoch teilen sie nur sehr wenige private Einblicke via Social Media. Doch ein Wintervideo auf dem Kanal Bangtan TV durfte dann wohl doch nicht fehlen. Im neusten Video zeigen sie ein paar Einblicke in ihren kleinen Winterurlaub – auch wenn es kein richtiger ist. Immerhin promoten sie dort nebenbei noch eines ihrer Produkte.

Winterurlaub in Gangwon-do

Die südkoreanische Band hat ihren Winterurlaub nahe der Hauptstadt Seoul verbracht. In der Provinz Gangwon-do gibt es jede Menge Berge und Freizeitaktivitäten. So unternahmen die sieben Jungs einen abenteuerlichen und spannenden Winterurlaub. Natürlich war das nicht alles. So wurden beispielsweise noch jede Menge kleinere Spielchen getrieben. Fotoshootings durften dann aber auch nicht fehlen. Immerhin haben die Jungs sogar eine richtige “Winterbox” mit jede Menge Merchandise herausgebracht.

Einblicke in den Winterurlaub

In einem Teaser haben die Jungs tief in ihren kleinen Winterurlaub ein blicken lassen. Beispielsweise haben sie Biersorten probiert. Bier ist in den asiatischen Ländern sehr unüblich. Aber nicht nur das. Daneben haben sie noch ein paar andere kleine Minispiele gespielt und Freizeitaktivitäten gemacht. So sind sie beispielsweise an einer Seilwinde einen riesigen Berg heruntergefahren. Adrenalin pur. Natürlich haben sie das alles aber auch nicht ohne Werbung gemacht. Es gibt nämlich jeden Winter ein sogenanntes “Winter Package” mit DVD, zahlreichen Bildern und noch vielem mehr. Schon gelesen? BTS: SUGA schockt Fans mit Schwertkampf!