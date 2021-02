BTS: SUGA schockt Fans mit Schwertkampf!

Normalerweise kennt man die Jungs von BTS nur mit zarter Stimme und immer lächelnd. Da kann man sich kaum vorstellen, dass einer der Boys auch eine andere Seite hat. Doch genau die zeigte SUGA in einem Youtube-Video als er mit einem Schwert trainiert. Für viele Fans war das total ungewohnt und machten sich wegen einer Sache besonders Sorgen.

Die Mitglieder der Schmuse-K-Pop-Band BTS hat eine riesige Fanbase – und das auch absolut zu Recht. Immerhin erreichen sie mit ihren Songs Millionen von Menschen. Das liegt aber auch an ihrer zärtlichen und emotionalen Popmusik. Da kann man sich kaum vorstellen, dass die Jungs auch mal eine ernste Seite haben.

SUGA mit krassem Schwerttraining

Normalerweise kennt man Boys von BTS immer gut gelaunt, lächelnd und am Spaß haben. Doch dass sie auch anders können, zeigt SUGA in einem neuen Youtube-Video. Auf dem Channel BangtanTV gibt es immer wieder neue Videos der Band. Im jüngsten Video trainiert Sänger SUGA den Schwertkampf und macht dabei echt krasse Moves. Natürlich supportete die Fanbase der K-Pop-Band so krass, dass es direkt viral ging und bei Twitter heiß diskutiert wurde. Die ARMY, so nennen sich die Fans von BTS, machten sich aber wegen einer Sache besonders Sorgen. Zwar waren sie völlig begeistert von den Schwertkünsten ihres Lieblings, doch hatten sie Angst, dass er sich verletzen könnte. War das Schwert wirklich echt?

Trainierte SUGA mit einem echten Schwert?

Natürlich machten sich viele Fans direkt Sorgen, als sie das Video sahen. Immerhin will niemand, dass sich das eigene Idol ernsthaft verletzt. Auf den ersten Blick sah die Waffe wirklich sehr echt aus. Doch spätestens nach wenigen Minuten konnte man sehen, dass das Schwert überhaupt nicht echt war. Dennoch war die Aufregung auf Twitter groß. Falls du das Video noch nicht gesehen haben solltest, kannst du es dir in Ruhe ansehen, ohne Bedenken dabei zu haben.