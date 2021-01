Die südkoreanische K-Pop-Band BTS hat zurzeit einen riesigen Hype und geht in den asiatischen Charts komplett durch die Decke. Auch international sind die sieben Jungs super erfolgreich – wurden sogar für einen Grammy nominiert. Kein Wunder, dass sie nicht viel Privates erzählen. Doch nun hat J-Hope ein kleines Detail übersehen.

Wenn man weltweit viele Millionen Fans hat, dann ist es logisch, dass man irgendwo die eigene Privatsphäre vor der Öffentlichkeit schützen muss. Und das machen die Jungs auch sehr gut. Immerhin lassen sie immer mal ein paar Dinge durchblicken, doch sind damit immer sehr vorsichtig. Nun könnte J-Hope aber einen Fehler gemacht haben.

Viele Fan munkeln wegen diesem Beitrag

Die Bandmitglieder von BTS laden sehr gerne Selfies hoch und das kommt auch bei den Fans sehr gut an. Egal, wer von den sieben Jungs etwas postet. Es sind immer mehrere Hunderttausend Likes. Doch nun könnte J-Hope einen Fehler gemacht haben. In seinem neusten Beitrag trägt er nämlich am Ringfinger einen kleinen Ring. Bedeutet das etwa, dass der Sänger verlobt ist? Wenn man das neuste Bild ansieht, könnte man das denken. Immerhin ist es der Ringfinger an der linken Hand. Natürlich sorgt das für ordentlich Diskussionsbedarf bei den Fans, denen das Detail sofort ins Auge gesprungen ist.

Die Sache haben viele Fans nicht bedacht

Viele Fans diskutieren nun, ob der Rapper, Tänzer, Songwriter und Musikproduzent J-Hope verlobt ist. Dabei haben viele von ihnen aber eine ganz entscheidende Sache vergessen. Das Bild könnte nämlich auch einfach spiegelverkehrt sein. So wäre es nämlich die rechte Hand und dann würde der Ring auch gar nichts bedeuten. Wenn man noch die anderen Bilder des Beitrags ansieht, kann man leider nicht wirklich erkennen, welche Hand es nun wirklich ist. Man kann also schlecht sagen, ob hinter dem Ring mehr steckt. Schon gelesen? BTS: Diese 5 Dinge machen die Band einzigartig!