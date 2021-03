BTS: Die Band schreibt Grammy-Geschichte!

Vom Sonntag zum Montag wurden die beliebten Grammy-Awards verliehen. Die K-Pop-Band BTS konnte zwar keine Auszeichnung einfahren, dennoch haben die sieben Boys Grammy-Geschichte geschrieben. Zudem sorgten sie in Seoul für eine echte Überraschung.

Auch wenn es für die Jungs von BTS bei der Verleihung keinen Preis zu holen gab, war es dennoch sehr erfolgreich für sie. Die Boys konnten nämlich dennoch Geschichte schreiben. Wie das gehen soll, ohne dass sie einen Preis verliehen bekommen haben, verraten wir dir in diesem Artikel.

Die Band schreibt Geschichte

Neben Justin Bieber, Lady Gaga und anderen Superstars war auch BTS für einen Grammy nominiert. Zwar konnten sie sich nicht durchsetzen und somit keinen Preis in ihre Heimat nach Seoul bringen, dennoch schrieben sie Geschichte. Als erste K-Pop-Band überhaupt durften sie einen Live-Auftritt mit einem eigenen Song bei den Grammy Awards performen. Das durfte bisher noch keine andere Band dieses Genres. Und dieser Auftritt kann sich echt sehen lassen, denn so schnell vergisst ihn niemand. BTS bediente sich nämlich einer krassen Täuschung. Es sah nämlich so aus, als wären sie in Los Angeles. Dabei haben sie Südkorea gar nicht verlassen.

BTS hat alle getäuscht

Normalerweise werden Acts bei der Preis-Gala Live auf der Bühne performt. Und das tat BTS auch – dachten zumindest alle. Denn die Band machte den Anschein, dass sie Live auf der Bühne des Staples Centers in New York ihren Megahit ,,Dynamite" performen. Doch nicht nur das. Sie liefen auch durch den Backstage-Bereich bis aufs Dach. Dabei waren sie die ganze Zeit in Seoul. Wie das geht? Sie haben nicht nur die Bühne nachgebaut, sondern auch alles andere ringsherum. Damit täuschten sie wirklich alle Zuschauer des Auftritts. Eine richtig krass gute Idee! Hätte es Moderator Trevor Noah nicht verraten, wäre das Fake vielen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.