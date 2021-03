BTS: Sie verraten ihre Workout-Playlist!

Mit ihrer Musik sind die Boys von BTS absolute Trendsetter und erfahren einen Mega-Hype. Sie sind sogar für einen Grammy nominiert und könnten bei der Verleihung am 15. März ordentlich abräumen. Doch was hören die Jungs eigentlich selbst für Musik?

Die Boygroup BTS haben mit ihrem K-Pop ein ganzes Genre weltweit populär gemacht. Nicht nur in Europa wird die südkoreanische Popmusik immer beliebter. Auch in den USA schafften sie es in die Charts. Aber was hören solche Megastars eigentlich selbst privat an? Vielleicht sogar ihre eigene Musik?

BTS bei den Grammy Awards

Endlich ist es fast soweit. Am 15. März werden nämlich die Grammy Awards verliehen. Unter den Nominierten ist auch BTS. Doch sie haben starke Konkurrenz. Es sind nämlich unter anderem auch Justin Bieber und Lady Gaga nominiert. Dennoch sind sie mega happy, dass sie überhaupt bei dem Event dabei sein dürfen. „Selbst jetzt können wir immer noch nicht glauben, dass wir nominiert wurden und bei den Grammys auftreten können”, sagte BTS-Mitglied Jimin in einem Interview mit der Associated Press. Doch wie ihre Erwartungen sind und wer noch alles nominiert ist, erfahrt ihr hier.

Was hören die Jungs von BTS privat?

Für die Choreografien während ihrer Live-Auftritte müssen die sieben Jungs von BTS natürlich immer topfit bleiben. Sport ist da ein absolutes Muss. Doch was hören sie eigentlich privat an, wenn sie ordentlich am Schwitzen sind? Sind sie mehr Fans von amerikanischem Pop oder hören sie vielleicht ihre eigene Musik? In einem Interview mit Radio.com geben sie tiefe Einblicke in ihre Workout-Playlist. Dabei verrieten sie nämlich, dass sie große Fans von Silk Sonic und deren Album ,,Leave The Door Open” sind. Die Band besteht aus Bruno Mars und Anderson Paak. Sie sind aber auch Fans von Ariana Grande und ihrem neuen Album ,,Positions”. Das hätten die meisten Fans vermutlich eher weniger erwartet. Der Song ,,Test Drive” kam bei den Jungs dabei am besten an. Schon gelesen? BTS: MTV Unplugged wird zum vollen Erfolg!