BTS: Band schafft Sensation in Japan!

Die südkoreanische Band ist weiter auf Höhenflug. Erst am Wochenende waren sie bei den Grammy Awards vertreten. Doch sie setzen noch einen drauf. Jetzt hat die K-Pop-Band nämlich ordentlich beim japanischen Musikpreis abgeräumt und durfte gleich mehrere Male auf die Bühne.

Viel erfolgreicher als BTS kann man zurzeit einfach nicht sein. Erst vor acht Jahren haben sie sich durch das Label ,,Big Hit Entertainment” gegründet. Nun stehen sie auf jeder Bühne der Welt. Am Sonntag waren sie noch bei den Grammys, nun schon wieder beim japanischen Musikpreis.

Grammy Awards für BTS historisch

Vom Sonntag zum Montag wurden die Grammy Awards verliehen. Dabei hatte BTS sehr starke Konkurrenz. Denn neben ihnen waren Künstler wie Lady Gaga oder Justin Bieber nominiert. Zwar gab es für die sieben Südkoreaner nicht abzuräumen, doch dennoch schrieben sie mit einem einzigartigen Auftritt Geschichte. Weil die diesjährige Verleihung nicht wie üblich im Staples Center in Los Angeles stattfinden konnte, hat die K-Pop-Band die komplette Bühne, den Backstage-Bereich und das Dach nachbauen lassen. Damit täuschten sie alle Fans. Denn als sie ihren Live-Auftritt bei den Grammys hatten, dachte jeder, dass sie wirklich vor Ort wären. Der Auftritt war übrigens historisch. Noch nie durfte eine Band dieses Genres einen Live-Auftritt performen.

Japanischer Musikpreis wird zum Erfolg

Viele Künstler und Bands können sich nach den Grammy Awards in Ruhe zurücklehnen und sich erst mal etwas erholen. Doch das zählt nicht für BTS, denn die Boys waren am nächsten Tag bei einer anderen Veranstaltung vertreten – und zwar bei den ,,Golden Disk Awards” in Japan. Anders als bei den Grammys konnten sie hier ordentlich abräumen. Gleich acht Preise gingen an BTS und stellten damit einen neuen Rekord auf. Das hat nämlich noch keine andere ausländische Band geschafft. Unter anderem gewannen sie die Auszeichnung als ,,Bester Künstler”, ,,Album des Jahres” und gleich zwei der drei Auszeichnungen für ,,Die Drei Besten Alben”. Natürlich sind die Preise nur auf Asien bezogen. Schon gelesen? BTS: Sie verraten ihre Workout-Playlist!