„Bitte melde dich“: Jule sucht nach 41 Jahren ihre leibliche Mutter

Es ist ein TV-Moment, der unter die Haut geht! Jule sucht in der SAT.1-Sendung „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ nach 41 Jahren ihre leibliche Mutter.

Der größte Wunsch von Jule ist es, ihre leibliche Mutter Julia kennenzulernen und endlich mehr über ihre chilenischen Wurzeln zu erfahren. Zwei Monate nach ihrer Geburt wird sie von liebevollen Adoptiveltern aufgenommen und wächst als echte Pfälzerin auf. Doch die Sehnsucht nach ihrer Herkunft begleitet sie ein Leben lang. Mit nur wenigen Hinweisen beginnt die Suche in Valparaíso, einer lebendigen Hafenstadt in Chile, denn dorthin führt eine vielversprechende Spur.

In Deutschland ist sie zwar bei einer liebevollen Familie aufgewachsen – jedoch hat sie auch Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter. Und diese hat sie seit unglaublichen 41 Jahren nicht mehr gesehen. In der SAT.1-Sendung „Bitte melde dich“ begibt sich Julia Leischik auf die Suche.

Die Spurensuche ist jedoch alles andere als einfach. Denn auf den Geburtsdaten von Jule sind die Daten der Eltern unkenntlich gemacht. Ein Experte kann die damalige Adresse jedoch rekonstruieren – kurz danach macht sich Produktionsmitarbeiter Marco auf den Weg nach Chile. Die Spur führt von der Hauptstadt Santiago bis hin in die Küstenstadt Quilpué sowie Valparaíso.

Die Suche nach Marcelo in Valparaíso

Die Suche nach Julia verläuft zunächst schleppend. Ein junger Mann erinnert sich jedoch an eine Frau namens Julia Calderon. Er selbst habe keinen Kontakt mehr zu der Familie – jedoch verweist er auf die gemeinsame Nachbarin Viviana. Sie soll in einem Friseursalon in einer der großen Galerien im Zentrum von Quilpué arbeiten. Dann beginnt für Marco eine intensive Suche. Doch später trifft er endlich auf Viviana – sie hat zwar ebenfalls keinen Kontakt mehr zu der Familie, aber kann sich an den Umzug erinnern und Julia sei mit ihrem Sohn Marcelo in den Nachbarort Valparaíso gezogen. Hat Jule also einen Bruder?

Julia Leischik sucht aus Deutschland und findet drei Personen mit dem Namen Marcelo Calderon, welche der Beschreibung entsprechen. Bei den ersten beiden Marcos hat das Produktionsteam kein Glück – Es bleibt noch ein Berufstaucher mit dem gleichen Namen. Der Chef einer Tauchschule kann weiterhelfen und verrät, dass Marcelo früher Profitaucher war, aber jetzt als Busfahrer arbeitet. Und dann findet Marco an einer Haltestelle tatsächlich den gesuchten Marcelo Calderon. Wusste er, dass er eine Schwester hat und wie wird seine Mutter darauf reagieren?

SAT.1 zeigt „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ am Sonntag um 18.55 Uhr. Die Folge ist auch bei Joyn verfügbar.