Billie Eilish: Sie hat ein Tattoo zwischen den Brüsten

Billie Eilish ist zurzeit eine der größten Sängerin überhaupt und räumt auf jeder Gala ordentlich Preise ab. Doch trotz ihres Erfolges gibt es manchmal die ein oder andere kuriose Aktion von ihr. Das sieht man beispielsweise an ihrer neusten Aktion. Sie hat sich nämlich ihren eigenen Namen zwischen die Brüste tätowieren lassen.

Die Sängerin Billie Eilish hat mit der Zeitschrift Vanity Fair ein ziemlich cooles Ritual. Es gibt nämlich ein jährliches Interview zwischen ihr und der Zeitschrift. Und erst vor Kurzem war es endlich wieder so weit. Dabei verriet die 19-Jährige, was sie sich im Tattoo-Studio stechen lassen hat

Vor fünf Jahren schaffte die 19-Jährige ihren ganz großen Durchbruch. Seitdem ist sie weltberühmt und hat Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Seitdem hat sich Vieles in ihrem Leben geändert. Aber auch so manche Traditionen und Gewohnheiten sind bei der Popsängerin entstanden. Wie zum Beispiel das jährliche Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair. Dabei verrät Billie Eilish immer, was in den vergangenen zwölf Monaten alles so passiert ist. Und plötzlich kam man auf das Thema des Brusttattoos.

Billie Eilish ließ sich Brusttattoo stechen

Mittlerweile besitzt die erfolgreiche Sängerin drei Tattoos. Eins davon ist mitten zwischen ihren Brüsten. Was sie sich stechen lassen hat? Ihren eigenen Namen. Es steht „Eilish" in ihrem Dekolleté. „Ja, ich liebe mich selbst", sagte sie gegenüber Vanity Fair. Natürlich wollte sie aber auch die anderen beiden Tattoos nicht geheim halten. Allerdings hat sie sich hier eher für gewöhnliche Sachen entschieden. Ein großer Drache ziert ihre Hüfte und drei Feen ihr Handgelenk. Sie wolle in Zukunft aber auf jeden Fall noch viel mehr haben, denn sie liebe Tattoos einfach.