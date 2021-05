Billie Eilish: Instagram-Rekord geknackt!

Wenn man Billie Eilish in den sozialen Netzwerken verfolgt, dann wird man sehr schnell merken, dass man eine völlig neue Seite der 19-Jährigen sieht. Nicht nur, dass ihr neues Album schon jetzt einen wahnsinnigen Hype hat. Auch ihre Bilder auf der ,,Vogue“ sorgten für ordentlich Gesprächsthema. Dabei brach sie auf Instagram einen unvorstellbaren Rekord!

Sie ist gerade erst einmal 19 Jahre alt und hat schon jetzt beinahe alles erreicht, was man erreichen kann. Doch für Billie Eilish geht’s immer weiter bergauf. Denn im Juli kommt ihr neues Album ,,Happier Than Ever“. Doch irgendwie ist das Album etwas in den Hintergrund gerutscht, seitdem sie auf der Modezeitschrift ,,Vogue“ zu sehen ist.

Billie Eilish auf der ,,Vogue“

Sonst kennt man die Popsängerin eigentlich nur in lockerer oder ausgefallener Kleidung. Genau deshalb war das Coverbild der 19-Jährigen auf der Modezeitschrift gleich doppelt überraschend. Nicht nur, dass sie auf dem Cover gelandet ist, sondern dass man sie auch noch in Dessous zu sehen bekommt. Dabei ist sie kaum wiederzuerkennen. ,,Ich liebe diese Bilder und dieses Shooting hat so Spaß gemacht. Macht, was ihr wollt, wann immer ihr wollt“, kommentierte sie noch eins der Bilder auf Instagram.

Unglaublicher Instagram-Rekord

Natürlich ist sie eine Weltberühmtheit. Allein ihr Instagram-Profil hat knapp 84 Millionen Follower. Doch sie hat nicht die meisten. Dennoch schaffte sie krassen Rekord. In nur sechs Minuten bekam das Cover der Vogue auf ihrem Profil mehr als eine Million Likes! Das ist verdammt heftig. Schon jetzt, nach nur zwei Tagen, sind es knapp 16 Millionen Likes. Schon gelesen? Billie Eilish: Schockierendes Geständnis!