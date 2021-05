Billie Eilish sorgt derzeit für mächtig viel Wirbel! Die Sängerin ziert nämlich nicht nur das Cover der Vogue, sondern spricht im Interview auch über ernste Themen wie sexuellen Missbrauch oder Ausnutzung.

Die „Bad Guy“-Interpretin zeigt sich optisch auf dem Cover von einer ganz neuen Seite – in einem Korsett, mit Latexhandschuhen und einem Gucci-Rock. In einem solchen Look hat sich die Sängerin bisher noch nie gezeigt! In dem Vogue-Interview zum Fotoshooting spricht Billie Eilish unter anderem über sexuellen Missbrauch oder Macht – darum geht es auch in ihrem Song „Your Power“. In der Single geht es um ein jüngeres Mädchen und einem älteren Mann. Es handelt sich dabei aber um keine bestimmte Person.

Billie Eilish erzählt in dem Interview, dass sie selbst Opfer von sexuellen Missbrauch wurde. Nähere Details zum Täter hat sie aber nicht verraten. „Man kann immer ausgenutzt werden“, erzählt die Sänger. Einige würden andere ausnutzen – das betreffe meist nur schwache Personen. „Man könnte denken: ,Es liegt daran, dass sie in der Musikindustrie ist‘ – nein, Dude. Es ist überall. Ich kenne kein Mädchen oder Frau, die keine merkwürdigen Erfahrungen gemacht haben, oder eine wirklich schlechte Erfahrung. Und auch Männer – die Jungen werden ständig ausgenutzt“, fügt die Sängerin hinzu.

Fans sind von Shooting begeistert

Die Fans sind jedoch begeistert von dem Fotoshooting. Denn so hat sich Billie Eilish bisher noch nie gezeigt! Im Netz wird die Sängerin dafür gefeiert – der Post zu dem Shooting erreichte innerhalb von wenigen Minuten mehrere Millionen Likes in den sozialen Netzwerken. „Macht, was ihr wollt, wann immer ihr es wollt“, schrieb die Sängerin bei Instagram dazu. In der vergangenen Wochen hat es die Sängerin offiziell gemacht: Ihr Album „Happier Than Ever“ erscheint Ende Juli. Die Sängerin hat mehrere Preise erhalten und zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit – mehrere Grammys erhielt sie unter anderem für ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Schon gelesen? Billie Eilish: Neues Album kommt schon Ende Juli!