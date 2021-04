Billie Eilish: Neues Album kommt schon Ende Juli!

Das letzte Album von Popsängerin Billie Eilish ist schon zwei Jahre her. Seitdem kamen „nur“ Singles und kleinere EP’s. Doch so ein richtiges Album hat gefehlt, denn mittlerweile kennt man schon alle Songs auswendig. Jetzt kommt endlich die Nachrichten, auf die wir sehr lange gewartet haben. Es soll nämlich bald soweit sein. Im Juli kommt endlich das zweite Album der 19-Jährigen!

Seit Montag sind in den USA überall Plakate mit der Popsängerin zu sehen. Mit blonden Haaren und einer weißen Strickjacke sieht man sie auf den sehr minimalistisch gehaltenen Plakaten. Damit kündigt sie nun ihr neues Album ,,Happier than ever“ an – und das soll schon sehr bald kommen.

Billie Eilish kündigt neues Album an

Nicht nur auf den Plakaten steht überall der 30. Juli darauf. Auch auf ihrem Instagramprofil bestätigte sie das Releasedatum offiziell. Doch nicht nur das. Am Donnerstag soll schon mal ein kleiner Vorgeschmack bei Youtube und den üblichen Streamingdiensten wie Spotify, Amazon Music und Co. erscheinen. Das steigert natürlich noch einmal ordentlich die Vorfreude. Aber das sind nicht immer noch nicht alle News zu ihrem neuen Album, denn die Tracklist ist mittlerweile auch schon bekannt. Im Herbst letzten Jahres hat die Künstlerin nämlich schon alle Songs ihres neuen Werkes schon verraten.

Die Lieder des neuen Albums

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy