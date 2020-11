Baby-Hammer! Bill Kaulitz spricht über eigene Kinder

Heidi Klum und Tom Kaulitz könnten kaum glücklicher sein. Und auch Bill Kaulitz verbringt viel Zeit mit seinem Zwillingsbruder und der GNTM-Jurorin. Nun spricht auch er über die Familienplanung – doch dazu fehlt ihm noch die passende Frau.

Ob im Garten von Heidi Klum oder auf Reisen zu Dreharbeiten – neben Tom und ist auch immer sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz dabei. Mittlerweile könnte er sich sogar Kinder vorstellen, wie er jetzt selbst in einem Interview verriet – und Schuld daran ist Heidi Klum!

Bill Kaulitz spricht über eigene Kinder

In dem GQ-Podcast Nice am Stil wurde Bill Kaulitz gefragt, ob er sich selbst Kinder vorstellen könnte. “Total! Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber je älter man wird, desto eher denkt man, ‘Ja, irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen”, offenbart er in dem Gespräch. “Ich dachte immer, Kinder sind nie so ein Thema bei mir. Jetzt lieb’ ich’s aber auch. Heidi hat vier Kids. Ich liebe, wenn die around sind. Und unser Drummer hat eine kleine Tochter. Also ich liebe das schon”, sagt der “Tokio Hotel”-Star weiter.

Eine Freundin hat der “Tokio Hotel”-Star nicht

Dann sagt er weiter: “Und jetzt denke ich so, ‘Ey, die sind ja auch alle in meinem Alter und ich könnte mir das irgendwie auch vorstellen.” Bill Kaulitz hat auch verraten, weshalb er sich eigene Kinder vorstellen könnte: “Das würde mich noch mal im Kern so erschüttern und noch mal alles umrühren in meinem Leben und das fände ich schön.” Das Problem: Ihm fehlt noch die Frau! Doch damit will er sich offenbar keinen Druck machen. “Etwas Leichtes. Etwas ohne Schmerz, ohne Leiden, es muss sich richtig anfühlen, ohne Drama. Das gehört zwar mal dazu, langfristig muss sich aber Liebe, die langfristig bleibt, ganz leicht anfühlen”, so Bill Kaulitz. Schon gelesen? Bill Kaulitz: Nackt! Intimes Foto aufgetaucht