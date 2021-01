In Hunger Games-Kleid: Lady Gaga mit Wow-Auftritt bei Biden-Vereidigung!

Es war ein Wow-Auftritt! Am 20. Januar wurde Joe Biden endgültig als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Mega-Star Lady Gaga untertützt den Demokraten schon länger. Bei seiner Amtseinführung durfte sie die Nationalhymne singen.

Es war soweit: Donald Trump wurde abgelöst! Joe Biden ist nun der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. “Zusammen mit Millionen hart arbeitenden Patrioten im ganzen Land haben wir die großartigste politische Bewegung in der Geschichte dieses Landes aufgebaut”, sagte Joe Biden bei seiner ersten Rede. “Wir haben auch die großartigste Wirtschaft in der Geschichte der Welt aufgebaut”, so der neue US-Präsident weiter.

Was bedeutet die Taube auf ihrem Kleid?

Lady Gaga trug bei ihrem Auftritt ein Kleid. Dieses stammt laut der US-Vogue von Schiparelli Haute Couture von Daniel Roseberry. Dazu trug sie einen roten Rock. Auf dem blauen Kleid war eine goldene Taube zu sehen – aber hat das auch eine Bedeutung? Das hat es tatsaächlich: Denn wenn man genauerer hinschaut, handelt es sich dabei um ein Symbol einer Friedenstaube. Könnte das eine Message an Joe Biden gewesen sein? Experten glauben das nicht. “Ich weiß nicht, ob das eine Botschaft an Biden war. Ich glaube eher, das Kleid hat ihr gut gefallen und deswegen hat sie es gemacht. Sie war ja schon immer eine friedensliebende Künstlerin!”, meint US-Journalist Erik Kirschbaum laut RTL.de.

Die User im Netz haben zu dem Kleid eine ganz besondere Meinung. Denn das Kleid würde an das Outfit von Jennifer Lawrence bei "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" erinnern. "Als sie raus kam, dachte ich echt, sie trägt ein Spottdrossel-Symbol. Sind wir bei 'Hunger Games'?", meinte etwa ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dennoch: Ihr Kleid war ein absoluter Hingucker´- in jeder Hinsicht. Bei einigen Usern kam ihr Outfit aber auch nicht gut an.