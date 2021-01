Wird der harte Lockdown in Deutschland verlängert? Zahlreiche Politiker sprachen sich dafür aus, die strengen Maßnahmen beizubehalten. Laut einem Medienbericht haben sich nun auch die Bundesländer darauf geeinigt, dass die Regeln über den 10. Januar 2021 hinaus verlängert werden.

Deutschland wurde am 16. Dezember 2020 komplett runtergefahren: Nachdem Gastronomie und alle Freizeiteinrichtungen bereits im November schließen mussten, wurde dann auch der Einzelhandel dicht gemacht. Und auch Kosmetik- oder Tattoostudios dürfen nicht mehr öffnen.

Bundesländer sollen sich geeinigt haben

Obwohl der harte Lockdown bereits seit mehreren Wochen gilt, sind die Infektionszahlen und Todesfälle noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Am 5. Januar 2021 wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Länder über die weiteren Maßnahmen beraten. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Lockdown über den 10. Januar 2021 verlängert wird. Darauf sollen sich laut der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die Bundesländer geenigt haben.

Meinungen bei Schulen gehen auseinander

Uneinig sind sich die die Chefs der Staatskanzleien jedoch darüber, ob der Lockdown um zwei oder drei Wochen verlängert werden soll. Das ist nicht das einzige Streitthema: Bei Kindergärten und Schulen gehen die Meinungen wohl ebenfalls weit auseinander. Denn Bundesländer mit eher niedrigen Infektionszahlen hatten überlegt, diese bis zur siebten Klasse ab dem 11. Januar wieder zu öffnen. Die Länder mit hohen Infektionszahlen wollen diese dagegen geschlossen halten.

Die Infektionszahlen geben “keinen Grund zur Entwarnung”, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gegenüber der Welt am Sonntag. “Deswegen gehe ich zunächst von einer Fortsetzung der bisherigen Einschränkungen aus, so belastend das in vielen Bereichen auch ist”, so der SPD-Politiker weiter. Und auch Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) meint: “In der nächsten Zeit muss unser vorrangiges Ziel sein, die Infektionszahlen zu senken und so das Gesundheitssystem zu entlasten.” Es zeichnet sich ab, dass der Lockdown verlängert wird – wie lange genau wird dann wohl erst am 5. Januar 2021 feststehen. Schon gelesen? Corona: Knallhart-Lockdown bis zum Frühjahr?