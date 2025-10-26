Bella Lesnik: TV-Aus nach 10 Jahren bei RTL

Stolze 10 Jahre war Bella Lesnik neben Frauke Ludowig eines der bekanntesten Gesichter bei RTL-„Exclusiv“. Doch nun ist Schluss! Nach einem Jahrzehnt verabschiedet sich die Moderatorin bei RTL vor der Kamera.

Bella Lesnik präsentierte das Starmagazin regelmäßig als Vertretung von Frauke Ludowig und führte vor allem durch die Wochenend-Ausgabe von „Exclusiv“. Doch künftig wird sie das Promimagazin nicht mehr präsentieren.

So geht es für Bella Lesnik weiter

Schon seit längerer Zeit ist Bella Lesnik nicht mehr bei RTL zu sehen. Eine Sendersprecherin bestätigt in der Bild-Zeitung jetzt auch das TV-Aus für Bella Lesnik: „Wir transformieren und verlängern unsere starken journalistischen Marken auf verschiedenen Plattformen. Unsere Social-Media-Kanäle wachsen bereits rasant. Bei der Weiterentwicklung wird uns Bella Lesnik helfen. Sie wird durch ihre Präsenz, Perspektive und Fähigkeiten unter anderem die Marke ,Exclusiv’ in der digitalen Welt stärken.“

Bella Lesnik bleibt weiterhin bei RTL – jedoch künftig in einer anderen Position. Sie soll das Format in der digitalen Welt fit für die Zukunft machen. Vor der Kamera wird es zumindest keine Auftritte mehr geben – zumindest vorerst. TV-Auftritte sind aber künftig nicht ganz ausgeschlossen.

Seit dem Jahr 2015 war Bella Lesnik ein fester Bestandteil bei RTL-„Exclusiv“. Neben ihrer Moderation in dem Starmagazin präsentierte die 43-Jährige vor der Kamera auch andere Formate – für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ war sie in Australien als Reporterin im Einsatz und plauderte auch in „Die Stunde danach“ über die Kandidaten.