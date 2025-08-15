Bei Hitze: Darum sollten die Rollladen niemals geschlossen werden

Die Rollladen im Sommer herunterzulassen, kann vor Hitze schützen. Die meisten Menschen machen dabei jedoch einen entscheidenden Fehler und ziehen diese komplett herunter – das sollte man allerdings vermeiden.

Klimaanlagen sorgen im Hochsommer auf Knopfdruck für eine angenehme Temperatur. Das ist jedoch nicht immer eine gute Lösung. Denn aufgrund ihrer Kosteneffizienz und aus Umweltschutzgründen sind Rollladen die bessere Alternative.

Die meisten Menschen lassen die Rollladen tagsüber herunter und wollen sich so vor der Hitze schützen. Denn schließlich scheint die Sonne nicht in das jeweilige Zimmer und kann sich dadurch kaum aufheizen. Doch dabei machen die meisten einen gravierenden Fehler.

Rollladen helfen im Sommer – jedoch sollte man diese nie ganz schließen

Die Rollladen sollte man nie ganz herunterziehen. Denn sonst staut sich heiße Luft zwischen Fenster und Rollladen, wie RTL berichtet. Dabei kann es so warm werden wie in einem Gewächshaus, denn die Scheibe kann sich dadurch extrem erhitzen – und dann drückt die Wärme trotz eines geschlossenes Rollos in die Wohnung. Im schlimmsten Fall kann es nicht nur einen Sprung in der Scheibe geben, sondern die Rollladen können sich sogar verbiegen.

So bleibt die Wohnung im Sommer kühl

Es sollte bei Rollladen immer ein ganz kleiner Spalt offen bleiben – so bleibt es in der Wohnung tatsächlich kühl, welche vor einer direkten Sonneneinstrahlung geschützt wird, aber gleichzeitig kann die Luft zirkuliert werden.

Auch richtig Lüften ist im Sommer wichtig

An warmen Tagen ist auch richtiges Lüften entscheidend. Denn wenn man zu wenig lüftet, sammelt sich Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid, das man beim Ausatmen bildet, im Raum. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit sorgt meist für eine Schimmelbildung.

Allerdings ist im Hochsommer auch die Zeit der Lüftung entscheidend, damit sich die Wohnung nicht aufheizt. So ist es sinnvoll, immer morgens bei etwas kühleren Temperaturen zu lüften oder nach einem Gewitter. Damit ein Luftaustausch oder Durchzug in der Wohnung stattfindet, sollten alle Fenster und Türen geöffnet werden. Zu langes Lüften ist jedoch bei Hitze nicht sinnvoll, da zu viel Wärme in die Wohnung strömt – stattdessen ist mehrmals kurz lüften an warmen Tagen effektiver.