Bei diesem Fehler im Badezimmer können Ratten durch die Toilette kommen

Es ist ein absolutes Horrorszenario: Man sitzt auf der Toilette – und plötzlich beißt einem eine Ratte in den Po! Ein Fehler im Badezimmer kann die Tiere tatsächlich anziehen.

Es klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm: Können Ratten tatsächlich im Klo auftauchen oder handelt es sich um einen Mythos? Die schlechte Nachricht: Ratten können tatsächlich in der Toilette auftauchen. Allerdings kommt das extrem selten vor – ein Fehler im Badezimmer kann jedoch Ratten anziehen.

Essensreste im Klo ziehen Ratten an

Die Nager tummeln sich besonders in Großstädten in der Kanalisation. Und bei einem Fehler können Ratten auch in der Toilette auftauchen – und zwar dann, wenn man dort Essensreste entsorgt. Denn damit spricht man ungewollt großzügige Einladungen an die pelzigen Vierbeiner aus. Wer also Essensreste im Klo entsorgt, lockt die Tiere an. Denn diese versuchen, den Herkunftsort zu ermitteln und können sich in den Rohren bis in die Badezimmer von Wohnhäusern vorkämpfen.

Ratten können auch ohne Probleme den Toilettendeckel anheben und auf Entdeckungstour gehen. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob man im obersten Stockwerk wohnt – Ratten können sich auch bis dort hin vorkämpfen. Der einfachste Schutz, damit Ratten gar nicht über die Toilette in die Wohnung gelangen: Niemals Essensreste im Klo entsorgen!

Auch bei einem Hochwasser in der Kanalisation können Ratten in die Wohnung gelangen

Auch unverschuldet können die ungebetenen Mitbewohner in die Wohnung gelangen. Bei einem Hochwasser in der Kanalisation könnten die Ratten ebenfalls in die Wohnung gelangen. Denn bevor sie ertrinken, ist ihnen jeder Ausweg recht – und der könnte durch die Rohre bis ins Badezimmer führen. Außerdem können Ratten auch von Licht angelockt werden – der Klodeckel sollte daher immer verschlossen sein.

Für Ratten ist die Kanalisation wie ein Paradies. Denn dort tummeln sich jede Menge Speisereste. Zudem ist die Kanalisation im Winter verhältnismäßig warm und im Sommer schön kühl. Zudem haben Ratten unter der Erde keine Fressfeinde. Die einfachste Möglichkeit, um sich vor den Tieren in der Wohnung zu schützen, ist eine sogenannte Rattenklappe.

„Wer auf Nummer sicher gehen will, baut in seine Toilette eine Rattenklappe ein. Die öffnet sich nur durch den Druck der Spülung. So bleibt das Fallrohr eine Einbahnstraße“, sagt Tierexperte Mario Ludwig gegenüber Deutschlandfunk Nova. Die Klappe hat einen integrierten Fallstopp und öffnet sich nur durch den Druck der Spülung. Jedoch muss die Toilette abmontiert werden, um die Rattenklappe am Abfluss anzubauen.

Was tun, wenn eine Ratte im Klo ist?

Wenn eine Ratte in der Toilette auftaucht, sollte man den Klodeckel sofort schließen und die Schädlingsbekämpfung kontaktieren. Auch die Tür im Badezimmer sollte man schließen – so kann das Tier aus dem Zimmer nicht entkommen. Somit schützt man sich selber und andere Personen in der Wohnung. „Ratten können richtig böse werden und gefährliche Krankheitserreger übertragen“, sagt Andreas Höfler, Inhaber von „Höfler Schädlingsbekämpfung“, gegenüber web.de.