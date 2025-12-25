„Bauer sucht Frau“ 2025: Darum ziehen Friedrich und Laura noch nicht zusammen

Zwischen Friedrich und Laura hat es bei „Bauer sucht Frau“ gefunkt. Die beiden gehen seit ihrer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow als Paar durchs Leben. Doch aus einem Grund wollen die beiden noch nicht zusammenziehen.

Beim großen Wiedersehen von „Bauer sucht Frau“ konnte Inka Bause vorweisen: Sieben Bauern haben in der diesjährigen Staffel ihre große Liebe gefunden. Dazu zählen auch Friedrich und Laura – der Spargelbauer und seine Hofdame sorgten in den vergangenen Wochen für besonders viel Aufmerksamkeit.

Einige User unterstellen dem Paar jedoch eine Fake-Liebe – doch diese Gerüchte können dem Paar wenig anhaben. Stattdessen stellen Friedrich und Laura klar: Sie wollen gemeinsam als Paar durch die Zukunft gehen. Auch zu Weihnachten sehen sich die beiden – zusammenziehen wollen sie jedoch noch nicht. Und das hat auch einen Grund, denn bei Laura steht eine wichtige berufliche Entscheidung an.

„Ich mache gerade mein Referendariat in Hessen“, erzählt Laura in der „Bild“-Zeitung. „Gegen Ende 2026 muss ich wissen, in welchem Bundesland ich mich als Lehrerin verbeamten möchte. So habe ich also noch Zeit, um mich zu entscheiden, ob ich zu Friedrich nach Nordrhein-Westfalen ziehe“, so die Hofdame aus „Bauer sucht Frau“ weiter.

„Wir haben jetzt ein richtig gutes Fundament für eine Beziehung“

Friedrich fügt hinzu: „Wir haben jetzt ein richtig gutes Fundament für eine Beziehung. Die Zeitspanne, bis sich Laura beruflich entscheiden muss, finde ich eigentlich optimal, damit wir herausfinden, ob wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen können.“ Gemeinsam in eine Wohnung zu ziehen, schließen die beiden also nicht aus – jedoch warten sie auf den richtigen Zeitpunkt.

Bereits beim Wiedersehen von „Bauer sucht Frau“ schwärmte Friedrich von seiner Laura: „Ich mag ihre liebevolle Art! Das Gesamtpaket Laura ist einfach super und es macht mich sehr glücklich. […] Ich bin super happy, dass wir jetzt offiziell sagen können: Wir sind ein Paar, das erfüllt mich auch mit Stolz.“