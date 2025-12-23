„Scheiß-Erklärung“: Inka Bause sauer auf „Bauer sucht Frau“-Bewerber Frank

Simone aus der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ hatte anfangs Probleme, sich Männern zu öffnen. Doch Frank hat es geschafft, ihr Herz zum Schmelzen zu bringen. Beim Wiedersehen kommt es jedoch zu einer bitteren Überraschung.

Die Bäuerin will es bei „Bauer sucht Frau“ langsam angehen lassen. „Meine Gefühlslage ist so, dass ich Frank sehr mag. Aber das Herz kann ich noch nicht ganz öffnen, weil ich ein bisschen geschädigt bin. […] Ich brauche die Zeit und hoffe, dass er nicht gleich die Flinte ins Korn wirft“, erklärte Simone kürzlich bei „Bauer sucht Frau“.

Nach einer längeren Zeit konnte Simone jedoch ihr Herz öffnen. Eigentlich sah es nach einem Happy End aus – doch beim Wiedersehen gibt es eine unschöne Wendung. Und dann platzt sogar Inka Bause der Kragen.

Zwischen Simone und Frank kam es zu keinem weiteren Treffen mehr. Die Begründung des 57-Jährigen ist kurios: „Ich habe keine Zeit gehabt. Ich bin in fünf Vereinen integriert und es hat einfach nicht funktioniert. Ich kann es leider nicht anders erklären“, sagt er beim Wiedersehen.

Zudem meint Frank: „Die Entfernung ist ziemlich krass. Die Hofarbeit auch, da muss man auch viel tun. Ich muss ehrlich sagen, mir bleibt ein bisschen die Spucke weg.“ Simone sieht das etwas anders: „Ich glaube, er ist zu lange Single, um eine Beziehung einzugehen.“

Inka Bause platzt der Kragen

Inka Bause kann die Begründung von Frank nicht nachvollziehen. „Das ist eine Scheiß-Erklärung! Da muss ich selbst fast heulen. Du hättest diese Frau, die so schlechte Erfahrungen gemacht hat, fast geknackt und hast sie glauben lassen, dass du sie wirklich liebst. Und jetzt sitzt du hier und sagst, du bist in einem Verein und hast keine Zeit“, so die Moderatorin.

Während Frank den Raum verlässt, fallen sich Inka Bause und Simone in die Arme. Die Moderatorin ist sich sicher: Irgendwann wird auch die Bäuerin ihre große Liebe finden. Das Kapitel mit Frank ist jedoch Geschichte. Zwischen den beiden hat es schließlich doch nicht gefunkt – jedoch hat Frank der Liebe auch keine Chance gegeben.