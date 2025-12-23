Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Scheiß-Erklärung“: Inka Bause sauer auf „Bauer sucht Frau“-Bewerber Frank

    gepostet am

    Simone und Frank bei "Bauer sucht Frau" 2025
    RTL / Stefan Gregorowius

    Simone aus der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ hatte anfangs Probleme, sich Männern zu öffnen. Doch Frank hat es geschafft, ihr Herz zum Schmelzen zu bringen. Beim Wiedersehen kommt es jedoch zu einer bitteren Überraschung.

    Die Bäuerin will es bei „Bauer sucht Frau“ langsam angehen lassen. „Meine Gefühlslage ist so, dass ich Frank sehr mag. Aber das Herz kann ich noch nicht ganz öffnen, weil ich ein bisschen geschädigt bin. […] Ich brauche die Zeit und hoffe, dass er nicht gleich die Flinte ins Korn wirft“, erklärte Simone kürzlich bei „Bauer sucht Frau“.

    Nach einer längeren Zeit konnte Simone jedoch ihr Herz öffnen. Eigentlich sah es nach einem Happy End aus – doch beim Wiedersehen gibt es eine unschöne Wendung. Und dann platzt sogar Inka Bause der Kragen.

    Christoph und Insa bei "Bauer sucht Frau"
    Drama bei "Bauer sucht Frau"-Insa: Bewerber bricht Show ab - "Ich werde den Hof verlassen!"

    Zwischen Simone und Frank kam es zu keinem weiteren Treffen mehr. Die Begründung des 57-Jährigen ist kurios: „Ich habe keine Zeit gehabt. Ich bin in fünf Vereinen integriert und es hat einfach nicht funktioniert. Ich kann es leider nicht anders erklären“, sagt er beim Wiedersehen.

    Zudem meint Frank: „Die Entfernung ist ziemlich krass. Die Hofarbeit auch, da muss man auch viel tun. Ich muss ehrlich sagen, mir bleibt ein bisschen die Spucke weg.“ Simone sieht das etwas anders: „Ich glaube, er ist zu lange Single, um eine Beziehung einzugehen.“

    Inka Bause platzt der Kragen

    Inka Bause kann die Begründung von Frank nicht nachvollziehen. „Das ist eine Scheiß-Erklärung! Da muss ich selbst fast heulen. Du hättest diese Frau, die so schlechte Erfahrungen gemacht hat, fast geknackt und hast sie glauben lassen, dass du sie wirklich liebst. Und jetzt sitzt du hier und sagst, du bist in einem Verein und hast keine Zeit“, so die Moderatorin.

    Während Frank den Raum verlässt, fallen sich Inka Bause und Simone in die Arme. Die Moderatorin ist sich sicher: Irgendwann wird auch die Bäuerin ihre große Liebe finden. Das Kapitel mit Frank ist jedoch Geschichte. Zwischen den beiden hat es schließlich doch nicht gefunkt – jedoch hat Frank der Liebe auch keine Chance gegeben.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023