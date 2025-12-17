„Bauer sucht Frau“ 2025: „Wirkt alles inszeniert“ – Zuschauer werfen Friedrich und Laura Fake-Liebe vor

Zwischen Friedrich und Laura hat es bei „Bauer sucht Frau“ gefunkt. Doch einige Zuschauer glauben nicht an ihre Liebe und werfen den beiden sogar Fake vor.

Nach der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ steht für Friedrich Dieckmann fest, dass er Laura weiterhin sehen will. Zuletzt hat es in der RTL-Show zwischen den beiden gekribbelt – bei einer Kanutour kamen sie sich näher, danach bauten sie ein Insektenhotel. Friedrich hat seine Laura zudem mit einem Rundflug über seine Heimat überrascht.

Friedrich Dieckmann hat sich offenbar über beide Ohren in seine Laura verliebt – einige Zuschauer sehen das jedoch anders und glauben nicht an ein Happy End. In den sozialen Netzwerken erheben zumindest einige User teils heftige Vorwürfe, dass die Liebe nur inszeniert sei.

„Zwischen denen wird keine Liebe geben. Er will nur Aufmerksamkeit und sie auch“, findet ein User bei Instagram. „Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass alle 3 gecastet waren, mit dem Ziel, die Sendung aufzupeppen, für die Einschaltquoten. Alles nur Show nach Drehbuch“, heißt es in einem anderen Kommentar.

„Kommt mir einiges in der Staffel inszeniert vor“

Besonders im Fokus der Kritik steht die Reitstunde. „War das eine Regieanweisung mit dem Reiten und so tun, als hätte er es noch nie gemacht? Kommt mir einiges in der Staffel inszeniert vor“, meint ein Zuschauer. Und ein anderer lässt verlauten: „Leider wirkt alles nur noch sehr inszeniert und gestellt. Auch bei Laura, immer dasselbe. Schöne Bilder und Szenen, aber echte Feelings kommen da so gar nicht rüber. Glaube auch nicht, dass aus den beiden ernsthaft was wird. Selbst wenn sie jetzt zusammenbleiben, dann wird man irgendwann nach Staffelende erfahren, dass sie sich jetzt getrennt haben.“

Fakt ist: Friedrich und Laura lassen sich wenig von den Kommentaren im Netz beeinflussen. Zwischen den beiden kam es bei „Bauer sucht Frau“ zuletzt zu einem leidenschaftlichen Kuss. „Am schönsten war, zu sehen, dass Laura glücklich ist und ich alles richtig gemacht habe“, schwärmt der Landwirt. Zum Ende der Hofwoche gestand ihm Laura ihre Gefühle: „Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir nichts Schöneres vorstellen.“

Das Finale von „Bauer sucht Frau“ zeigt RTL am 23. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.