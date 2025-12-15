Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ endet: So geht es bei Friedrich und Laura weiter

Für Friedrich Dieckmann und Laura neigt sich die Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ dem Ende entgegen. Nun kam es zu einem entscheidenden Gespräch in Scheune – aber wie geht es für die beiden nach der Kuppelshow weiter?

Ackerbauer Friedrich und Laura bauen bei „Bauer sucht Frau“ gemeinsam ein Insektenhotel. „Das ist der erste Schritt, sich was gemeinsam aufzubauen“, scherzt Laura. „Ja, unser erstes Haus“, ergänzt Friedrich. Es bleibt nicht beim Spaß: Der erste Kuss fühlt sich für beide warm und vertraut an. Zum Abschluss überrascht Friedrich Laura mit einem Rundflug über seine Heimat.

„Das Schönste an dem ganzen Flug war, Laura so strahlen zu sehen", sagt er. Für Laura geht damit ein Traum in Erfüllung.

„Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können“

Bei einem Glas Wein bedankt sich der Spargelbauer für die gemeinsame Zeit. „Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können“, sagt Friedrich zu Laura. Dann führt er weiter aus: „Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen.“

Laura lächelt und bittet Friedrich darum, dass er die Augen schließt. Sie drückt ihm schließlich ein T-Shirt in die Hände – darauf ist ein Herzschlag sowie in der Mitte eine Spargelstange zu sehen. Friedrich freut sich riesig über das Geschenk, welches an die gemeinsame Zeit auf dem Hof erinnert: „Wie süß ist das denn?“

Dann macht Laura deutlich, was sie wirklich für den Spargelbauern empfindet: „Mein Herz schlägt für dich.“ Es fallen sich beide in die Arme und küssen sich. Bei Friedrich und Laura ist der Funke übergesprungen – und die beiden wollen sich weiter kennenlernen. Schöner hätte für sie das Abenteuer bei „Bauer sucht Frau“ nicht enden können.