Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ endet: So geht es bei Friedrich und Laura weiter

    gepostet am

    Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025
    RTL / Stefan Gregorowius

    Für Friedrich Dieckmann und Laura neigt sich die Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ dem Ende entgegen. Nun kam es zu einem entscheidenden Gespräch in Scheune – aber wie geht es für die beiden nach der Kuppelshow weiter?

    Ackerbauer Friedrich und Laura bauen bei „Bauer sucht Frau“ gemeinsam ein Insektenhotel. „Das ist der erste Schritt, sich was gemeinsam aufzubauen“, scherzt Laura. „Ja, unser erstes Haus“, ergänzt Friedrich. Es bleibt nicht beim Spaß: Der erste Kuss fühlt sich für beide warm und vertraut an. Zum Abschluss überrascht Friedrich Laura mit einem Rundflug über seine Heimat.

    „Das Schönste an dem ganzen Flug war, Laura so strahlen zu sehen“, sagt er. Für Laura geht damit ein Traum in Erfüllung – und für Friedrich steht fest: „Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir nichts Schöneres vorstellen.“

    Friedrich und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
    "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich: "Bin kein Klischee-Bauer"

    „Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können“

    Bei einem Glas Wein bedankt sich der Spargelbauer für die gemeinsame Zeit. „Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können“, sagt Friedrich zu Laura. Dann führt er weiter aus: „Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen.“

    Laura lächelt und bittet Friedrich darum, dass er die Augen schließt. Sie drückt ihm schließlich ein T-Shirt in die Hände – darauf ist ein Herzschlag sowie in der Mitte eine Spargelstange zu sehen. Friedrich freut sich riesig über das Geschenk, welches an die gemeinsame Zeit auf dem Hof erinnert: „Wie süß ist das denn?“

    Dann macht Laura deutlich, was sie wirklich für den Spargelbauern empfindet: „Mein Herz schlägt für dich.“ Es fallen sich beide in die Arme und küssen sich. Bei Friedrich und Laura ist der Funke übergesprungen – und die beiden wollen sich weiter kennenlernen. Schöner hätte für sie das Abenteuer bei „Bauer sucht Frau“ nicht enden können.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023