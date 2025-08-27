Connect with us

    Leben

    Badezimmer-Trick: Mit dieser Frucht entfernt man Kalk und hartnäckige Flecken

    Badezimmer säubern
    iStock / SerhiiKrot

    Es kann extrem nervig sein, Badewannen zu putzen. Denn schließlich können sich dort Kalk sowie hartnäckige Flecken bilden. Eine Frucht kann jedoch Abhilfe schaffen. 

    Das Badezimmer zu putzen, kann eine lästige Aufgabe sein – besonders dann, wenn es sich dabei um hartnäckige Flecken handelt. Wenn sich einmal Kalk festgesetzt hat, lässt sich dieser nur schwer entfernen – selbst mit Putzmitteln klappt das nicht immer einfach. Mit einigen Hausmitteln lässt sich der Schmutz jedoch schnell entfernen – dazu zählt auch eine Frucht, welche Ablagerungen schnell verschwinden lässt.

    Sie ist bitter, aber kann beim Putzen wahre Wunder bewirken – die Rede ist von der Grapefruit. Die Frucht eignet sich hervorragend für die Reinigung im Badezimmer – besonders Verfärbungen sagt die Grapefruit den Kampf an, welche Seifenreste, Haarfärbemittel oder Kalk in der Badewanne effektiv entfernen kann.

    Jeans reinigen
    Mit diesen Tricks und Tipps kann man Sperma-Flecken entfernen

    Mit der Grapefruit wird das Badezimmer sauber – so funktioniert der Hack

    Und so funktioniert der Hack: Die Grapefruit wird in der Mitte durchgeschnitten. Auf die Hälften kommt eine Prise Salz. Die Verfärbungen oder den Schmutz in der Badewanne sollten ebenfalls mit etwas Salz bestreut werden, nachdem die Stellen zuvor etwas angefeuchtet wurden. Mit der halbierten Grapefruit kann man anschließend über die Stellen schrubben. Das Salz kann in Verbindung mit der Säure der Frucht die Verfärbungen lösen.

    Nach dem Putzen spült man die Badewanne mit Wasser ab und wischt diese anschließend mit einem Mikrofasertuch trocken. Und schon glänzt die Wanne im Handumdrehen! Zudem handelt es sich dabei um eine umweltfreundliche und effektive Methode, anstatt auf teure Chemiekeulen zu setzen. Ein weiterer positiver Effekt: Der Grapefruit-Hack hinterlässt im Badezimmer einen angenehmen Duft.

    Auch die Zitrone eignet sich als Putzmittel

    Sauer macht sauber! Nicht nur die Grapefruit, sondern auch die Zitrone eignet sich hervorragend dafür, das Badezimmer zu putzen. Denn die Säure der Zitrusfrucht wirkt antibakteriell. Um die Zitrone als Putzmittel zu verwenden, einfach ein Geschirrtuch in frisch gepresstem Zitronensaft einlegen – anschließend etwa eineinhalb Stunden auf dem Fleck platzieren und einweichen lassen. Genau wie die Grapefruit sorgt auch die Zitrone für einen angenehmen Duft und sagt unangenehmen Gerüchen den Kampf an.

